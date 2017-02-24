Açık cezaevi düzenlemesi terör, uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını kapsamayacak

Adalet Bakanlığı’nın, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’ndeki yaptığı değişikliğe göre, 10 yıldan az hapis cezası alanların, sadece 1 ay kapalı cezaevinde yattıktan sonra açık cezaevine gönderilebilecekleri düzenlemesi; terör, uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını kapsamayacak. Yönetmelikten kaç mahkûmun yararlanıp açığa ayrılacağına ilişkin rakamların ise netleşmediği bildirildi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, mevzuata ve yönetmeliğin 8. maddesine göre, Abdullah Öcalan gibi ağırlaştırılmış müebbet mahkûmları ve terör suçundan hüküm giyenler de açık cezaevine ayrılamayacak. Ancak, 10 yılın altında cezası olan hırsızlık, kasten yaralama, sahtecilik, çevreyi kirletme, mala zarar verme gibi yüzlerce suçtan yönetmelik değişikliğinden sonra hüküm giyen ya da daha önce hüküm giyip 1 aydan fazla süredir kapalı cezaevinde kalan mahkûmlara açık cezaevine ayrılma yolu açılacak.

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklik, önceki gün yayınlandı ve derhal yürürlüğe girdi. Önceki günden itibaren, bugüne kadar cezaevlerinde bulunan ve önümüzdeki süreçte suç işleyip ceza alacak tüm hükümlüler artık bu açığa ayrılmayı kolaylaştıran hükümlerden yararlanacak.

İzinli çıkabiliyorlar

Yeni yönetmeliğin, “Kapalıdan açığa ayrılmayı” düzenleyen 6/1-a maddesinde, “cezalarının” ibaresi, “cezaları 10 yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise...” olarak değiştirildi. Böylece, toplam cezası 10 yılın altında olan hükümlülere, sadece 1 ay kapalı cezaevinde sıkı infaz koşullarında hapis yattıktan sonra otomatik açığa gönderilme yolu açıldı. 10 yılın üstünde ceza alan mahkûmlar ise cezalarının onda birini yatıp açık cezaevine yollanacaklar. Eski yönetmeliğe göre, ancak “Toplam cezalarının beşte birini kapalı kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine altı yıl veya daha az süre kalanlar” açık cezaevine ayrılıyordu. Açık cezaevlerinde bulunanlar kurum dışında iş alanlarında çalışabiliyor, serbestçe ve kimse tarafından dinlenmeden telefonda konuşabiliyor. Kurum dışı etkinliklere katılabiliyor, aileleriyle bağlarını sürdürüp güçlendiriyor ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla izin alıp dışarı da çıkabiliyorlar.

Sistemi bozar

Cea hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, uygulamayı, “Yönetmelik hükmü ile belki şu anda kapalı cezaevlerindeki doluluğa geçici çözüm bulunabilecek, fakat hukuk düzeni için gerekli müesseselerde kalıcı sorunların doğmasının yolu açılabilecek” diye yorumladı. Şen, Türkiye Cumhuriyeti’nin suç ve ceza siyasetine gereksinimi olduğunu vurgularken, kısa vadede sorun çözmeye dönük KHK ve yönetmeliklerle yapılan bu tip değişikliklerin sisteme zarar vereceğini söyledi.