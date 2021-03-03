Açık artırmada satılan "Liverpool Melwood" hatıralarına büyük ilgi

Liverpool, 2020'ye kadar antrenman sahası olarak kullanılan Melwood'daki 454 eşyayı açık artırmaya çıkardı. Eşyalar 1 milyon pound'a yakın bir fiyata satıldı.

Liverpool, 2020'ye kadar antrenmanlarını yaptığı Melwood tesislerindeki eşyaları açık artırmaya çıkardı. 200 bin pPound'luk bir gelir beklenen açık artırmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve eşyalar 870 bin 665 Pound'a satıldı.

Kulüp tarihe geçen anlar ile eski oyuncu ve teknik direktör fotoğrafları, ofis işaretleri, soyunma odası kapısı, dart tahtası ve Jurgen Klopp'un hevay metal kulaklıkları gibi eşyalar da açık artırmaya çıkarıldı. Taraftarlar eşyalara büyük ilgi gösterirken; "Melwood'a hoş geldiniz" tabelasına 300 pound'luk bir bedel bekleniyordu; ancak bin yüz pound'a satıldı.

Liverpool şampiyonluklarının yer aldığı "Şampiyonluk Duvarı" ise bekleninin iki katı fiyata 30 bin pound'a alıcı buldu. Geliri, Covid-19'la mücadele ve Liverpool Vakfı'na aktarılacak açık artırmada şimdiye kadar 870 bin 665 pound'luk satış gerçekleştirildi.