Açığa alınan DOB Genel Müdürü 'birinciler birincisi' Ada'dan AKP'ye: Tiyatro kültürü olmayan kasabalılar...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un göreve geldikten sonra ‘ilk açığa aldığı’ bürokrat olan Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Selman Ada, ‘giderayak’ hükümeti topa tuttu. Daha önce kurumda yaptığı tartışmalı icraatlarla gündeme gelen ve yıllardır sanatçılardan tepki gören Ada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kurum müdürlerine WhatsApp’tan gönderdiği mesajda, “A ve K partisiyle yönetim cahil çoğunluğun eline geçti. Bunlar plaja gitmez, mayo giymez! Tiyatro kültürü olmayan, Batı’yı kavrayamamış kasabalılar! 16 yıl kesintisiz tek başına iktidar olarak çok uzun bir zaman, sonuçlarını görüyoruz” dedi. Ada’nın gönderdiği bu mesaj sonrasında bakanlık Ada hakkında bir soruşturma daha başlattı.

Ada'nın kurumun internet sitesindeki özgeçmişinde, 'birinciler birincisi’, ‘Türkiye’nin aydınlık yüzü’, ‘dünyaya açılan ilk Türk opera bestecisi’ gibi ifadeler yer almıştı.

Hakkında, ‘kurumu zarara uğrattığı’ gerekçesiyle 6 farklı soruşturma daha bulunan DOB Genel Müdürü Selman Ada için bir soruşturma da ‘giderayak’ kurum müdürlerine attığı ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ WhatsApp mesajı için de başlatıldı. Ada’nın bakanlık tarafından “açığa alınmasının nedeninin de bu mesaj olduğu” belirtildi. Şubat ayı itibarıyla emekli olması beklenen Ada’nın son ana kadar ‘üçlü kararname’ ile yeniden DOB Genel Müdürü olmayı beklediği ancak bakanlıktan bu yönde bir ‘sinyal alamayınca’ söz konusu mesajı kurum müdürlerine gönderdiği öğrenildi. Ada’nın önce ‘görevden alınması’ talep edilirken, kendisinin ‘görevden alındı’ yazısı karşısında karşı hamlede bulunarak, emeklilik dilekçesini verdiği kaydedildi. Kendi eserlerini en yüksek telif ücreti ile sahneletmek, konaklama giderlerinde kurumu zarara uğratmak gibi çeşitli nedenlerle hakkında soruşturma olan Ada’nın sonunu da Cumhuriyetin 94’üncü yıldönümü nedeniyle kurumun il müdürlüklerine gönderdiği şu WhatsApp mesajının hazırladığına dikkat çekildi. Ada, gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

'Eşleriyle restoranda şarap içmezler’

“Günaydın. Bugün Cumhuriyetin 94’üncü yıldönümü. İçi boşaltılmış Cumhuriyetin bayramı olmaz. Ancak anma töreni olur. 80 darbesi ortaya Özal’ı ANAP’lı günleri çıkardı. Dünya kapitalizmine hızlı ve altyapısız entegre olduğumuz yıllardı. Arkasından ekonomik kâbuslar yaşandı. Enflasyonist dönem. Akabinde A ve K partisi çoğunluk iktidarı oldu. Daha öncesinde ülkeyi üst düzey bir azınlık yönetiyordu. A ve K partisiyle yönetim cahil çoğunluğun eline geçti. Bunlar plaja gitmez. Mayo giymez. Eşiyle restoranda şarap içmez. Tiyatro kültürü olmayan, Batı’yı kavrayamamış kasabalılar.”

‘Türkübar solcuları...’

CHP için de ‘türkübar solcuları’ ithamında bulunan Ada, mesajında sözlerini şöyle sürdürdü:

“16 yıl kesintisiz tek başına iktidar olarak çok uzun bir zaman. Sonuçları görüyoruz. Toplum, bu yapıya karşı çağdaş, ilerici bir alternatif yapı oluşturamadı. CHP de kasabalı kaldı. Kimi köhne MHP’li, kimi Türkübar solcusu. Kimi de Vatan Partili lokal ütopistler. Sanat kurumları büyük yaralar aldı. Konservatuvarlar kurutuldu. Kadrosuzluk esas oldu. Başrol oyuncuları temizlik işçisi ücretinin altına düştü. Zor bir dönem yaşamaktayız. Sabır ve çok çalışma dilerim. Değişim için çok çalışmak yeterlidir. Duruma razı olmak sanatçının duruşu değildir. Durumu toplum yararına değiştirmek sanatın ve sanatçının asli görevidir.”