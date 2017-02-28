Açığa alınan 'Barış bildirisi' imzacısı akademisyen Prof. Eren Deniz Tol yaşamını yitirdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki görevinden açığa alınan, Barış için Akademisyenler imzacısı Prof. Dr. Eren Deniz Tol, kanser rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Binaet'in haberine göre Tol, Sendika.Org için kaleme aldığı yazıda “‘Bir şey yapmalı’ ama bu metinlere imza atmaktan ibaret olmamalı” demişti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, Barış için Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı metnine imzasını atan Tol, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açığa alınmış, soruşturma sonucunda yeniden göreve başlatılmış, ancak rektörlük tarafından daha sonra tekrar açığa alınmıştı.

Tol, 3 Ocak 2013 tarihinde Sendika.Org için “Utanıyorum” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Üyesi oldukları örgütleri ayağa kaldırma, olmuyorsa üniversitelerdeki direniş potansiyelini açığa çıkaracak yeni yollar ve araçlar üzerine düşünme çağrısı yapan Tol, yazısını şu cümlelerle bitirmişti:

"Ben artık bu 'Utançla' yaşamak istemiyorum ve benim gibi hisseden, düşünen çok sayıda insan olduğunu da biliyorum. 'Bir şey yapmalı' ama bu metinlere imza atmaktan ibaret olmamalı.