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Açığa alınan Akkuş Kaymakamı: Hakkımdaki suçlamaların yanlışlığının bir an önce...

Ordu'nun Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atila, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı

19 Kasım 2016 21:45

Ordu'nun Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atila, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındığını duyurdu. Akkuş hakkındaki suçlamaların yanlışlığının bir an önce ortaya çıkmasını temenni ettiğini de açıklamasına ekledi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Ordu'nun Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atila yaptığı paylaşımda Ordu Valiliği'nden aldığı tebligat doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından Akkuş Kaymakamlığı görevinden açığa alındığını açıkladı. Atila, paylaşımında, "Hakkımdaki suçlamaların yanlışlığının bir an önce ortaya çıkması temennisiyle, tüm Akkuş halkımıza ve tanıdıklarıma önemle duyurumdur" ifadelerine yer verdi.

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