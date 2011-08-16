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Acıdı yemek verdi, bıçaklandı ADANA (A.A)

16 Ağustos 2011 21:35

-Acıdı yemek verdi, bıçaklandı ADANA (A.A) - 16.08.2011 - Adana'da 19 yaşındaki genç kız, evsiz olduğu gerekçesiyle yemek verdikleri kişi tarafından 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi 77037 Sokak'ta ailesiyle yaşayan Zeliha Birbiçer (19), önceki akşam iftar sırasında sokaktan geçen ve evsiz olduğu belirtilen Mehmet K'yi (59) çağırıp, yemek verdi. Birbiçer ailesi de maddi durumu iyi olmayan Mehmet K'ya ara sıra uğramasını, yemek ve giysi verebileceklerini söyledi. Mehmet K, yemeği yedikten sonra uzaklaştı. Bugün anne ve babası evde olmadığı sırada bahçedeki ağacın altında oturan Birbiçer, çalan telefona cevap vermek için eve girdiği sırada kendisini takip eden Mehmet K'da eve girdi. Genç kıza saldıran Mehmet K, mutfaktan aldığı bıçakla Birbiçer'i yaraladı. Birbiçer, aldığı 7 bıçak darbesiyle yere yığılırken, zanlı elindeki bıçağı bahçeye atıp atıp, kaçmaya başladı. Kanlı elbiseleriyle koşan Mehmet K'yı fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bu sırada yaralı halde evden çıkarak yardım isteyen genç kızı, gören ninesi Zeliha Birbiçer ambulansa haber verdi. Genç kızın kan kaybından bayılmadan önceki son sözü ''Akşam yemek verdiğim adamdı'' oldu.  Adana Numune ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Birbiçer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.  Birbiçer'in nişanlı olduğu ve eylül ayında planladığı düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. Kanlı elbiseleriyle gözaltına alınan Mehmet K, suçunu kabul etmedi.

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