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Acıbadem'den ırkçı mesaj için açıklama

"İncelemeler tamamlanana kadar, çalışanımız açığa alınmıştır"

13 Kasım 2017 17:47

Irak'ın güneydoğusunda yer alan Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin kesiştiği noktada meydana gelen depremden sonra sosyal medyada herkesin tepkisini çeken mesaj atan Acıbadem yöneticisi ile ilgili açıklama yapıldı.

Acıbadem Healthcare Group şirketinde müdür olarak görev yapan Ö.I' depremin ardından ırkçı bir paylaşımda bulundu.

Ö.I. kişisel Twitter hesabından "Hayır hazır deprem olmuş bırakalım gebersinler" yorumunda bulundu. Bu paylaşıma kısa sürede tepki yağdı.

Acıbadem Holding tepkiler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çalışanımızın Twitter hesabından paylaşılan mesaj hakkında açıklamamızdır:

Acıbadem Sağlık Grubu; çalışma ve hizmet anlayışı gereği; din, dil, ırk gibi her türlü ayrımcılığın karşısındadır. Dolayısıyla çalışanlarının bu tür söylemlerde bulunmasının da karşısındadır.

Dün gece Irak'ta meydana gelen ve hepimizi üzen deprem sonrası yapılan paylaşım nedeniyle hesabın heklenerek bu mesajın atıldığı iddiasıyla bugün Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.

Ayrıca kurumumuzun iç denetim birimleri tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Savcılık ve kurumumuz tarafından yapılan incelemeler tamamlanana kadar, çalışanımız açığa alınmıştır.

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