Acıbadem dünyanın ikinci büyüğü oluyor

T24 - Malezya ve Japonya ortaklığı Integrated Healthcare Holding ile güçlerini birleştirecek olan Acıbadem Holding, dünyanın ikinci en büyük sağlık zinciri olacak. Satış tamamlanınca Mehmet Ali Aydınlar'ın payı yüzde 22.9'a inecek.





Malezya ve Japonya ortaklığı Integrated Healthcare Holding (IHH) ile güçlerini birleştirecek olan Acıbadem Holding, imzaların atılmasıyla 5 bin 500 yatak kapasitesiyle dünyanın ikinci en büyük sağlık zinciri olacak.



Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Abraaj Capital'in hisselerini satmak istemesinin ardından Acıbadem'i uluslararası marka zinciri yapmak için yeni yatırımcılarla ortaklık görüşmelerine başladıklarını belirtti.



Birçok teklif arasından Integrated Healthcare Holding'in teklifinin ve vizyonunun öne çıktığını anlatan Aydınlar, ortaklık için aralarında bağlayıcı olmayan bir ön sözleşmenin imzalandığını söyledi.



IHH'nin yüzde 70'inin Malezya Hükümetinin yatırım fonu Khazanah Nasional Berhad'a, yüzde 30'unun da Japon Mitsui&Co'ya ait olduğunu ifade eden Aydınlar, şu bilgileri verdi:



''İHH, sağlık sektörü yatırımlarının yanında eğitim ve gayrimenkul alanlarında da faaliyet gösteriyor. Çin, Malezya, Singapur, Brunei ve Hindistan'da 16 hastaneleri 'Parkway', 'Pantai' ve 'Apollo' markalarıyla hizmet veriyor. Hedefimiz yıllık 1 milyar dolar cironun üzerine çıkan bu ortakla iyi bir sinerji oluşturmak. Ortaklığın ardından 8 ülkede 26 hastane ve 5 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet verebileceğiz. Bu da bizi HCA'nın (Hospital Corporation Of America) ardından dünyanın ikinci en büyük sağlık zinciri yapacak.''



IHH ile Acıbadem'in 10-15 gün içinde ortaklık için bağlayıcı niyet mektubunu imzalayabileceğini ve Acıbadem markasında isim değişikliği düşünmediklerini dile getiren Aydınlar, şunları kaydetti:



''Uzakdoğudan Avrupa'ya kadar birçok bölgede yatırımlar yapılarak 2015 yılına kadar 12 ülkede, 55 hastane ve 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşmak ana hedefimiz. Acıbadem olarak sağlık hizmetini ihraç ediyorduk artık bu işi daha büyük yapacağız. Bu ortaklık sadece bizim için değil Türkiye için de gerekli. Çünkü uzakdoğu hem sermayenin hem büyümenin en fazla olduğu yer. Bizim orada onların da burada olması çok önemli.''

Aydınlar Ailesi'nin payı yüzde 25'e inecek



Mehmet Ali Aydınlar, Hatice Seher Aydınlar ve Almond Holding tarafından ASYH’nin yüzde 75 hissesinden, IHH’ye yüzde 60 ve Khazanah’a yüzde 15 hisse satılacak.



Acıbadem’de Mehmet Ali Aydınlar’ın yüzde 39,87, Hatice Seher Aydınlar’ın yüzde 6,11, Abraaj Capital’in ise yüzde 45,99 payı bulunuyor.



İşlemin tamamlanması durumunda Abraaj’ın Acıbadem’de payı kalmayacak. Aydınlar Ailesi’nin payı ise yüzde 46’dan 25’e inecek. Mehmet Ali Aydınlar'ın hissesi yüzde 22.99'a düşecek.



