-Acı haber şehit ailesine ulaştı YOZGAT (A.A) - 03.09.2011 - Tunceli'de, teröristlerce açılan ateş sonucunda şehit olan askerlerden Teğmen Bahadır Fuat Buharalıoğlu'nun Yozgat'taki baba ocağına acı haber ulaşınca, anne ve babası fenalık geçirdi. Tunceli'nin Geyiksuyu kırsal alanında arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik kuvvetlerine teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan iki askerden Teğmen Bahadır Fuat Buharalıoğlu'nun Yozgat'taki baba evine giden İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, aileye acı haberi bildirdi. Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı Ankara Caddesi'nde ikamet eden Buharalıoğlu ailesinin kapısını, beraberindeki sağlık ekibiyle birlikte çalan rütbeli personel, kapıyı açan anne Ayten Buharalıoğlu ve baba Seyit Buharalıoğlu'na, oğullarının şehit olduğu haberini iletti. Acı haberi alan anne Ayten ve baba Seyit Buharalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin anne ve babası terör örgütüne lanet yağdırdı. Fenalık geçiren şehit yakınlarına ilk müdahale evlerinde yapıldı, daha sonra Yozgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 28 yaşındaki Şehit Teğmen Bahadır Fuat Buharalıoğlu'nun Afyon Kocatepe Üniversitesinden mezun olduğu, vatani görevini Tunceli Geyiksu'da yaptığı, iki kız kardeşi olduğu öğrenildi.