-ACI HABER SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇTAN SONRA VERİLDİ TRABZON (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki olaylarda, Trablus yakınlarındaki şantiyede silahla vurularak öldürülen Trabzonlu işçi Yunus Emre Çelik'in kalp hastası babası İsmail Çelik'e acı haber, kaldırıldığı hastanede sakinleştirici serumdan sonra verildi. Yakınları tarafından bir bahane ile Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen kalp hastası İsmail Çelik'e önce sakinleştirici serum verildi, ardından da Libya'daki olaylar sırasında açılan ateş sonucu oğlu Yunus Emre Çelik'in hayatını kaybettiği söylendi. Yunus Emre Çelik'in yakını Şevket Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin dört kardeşin en küçüğü olduğunu, 3 ay önce çalışmak üzere Libya'ya gittiğini belirtti, Yunus Emre'nin vince çıkarken nereden geldiği belli olmayan bir kurşun ile vurulduğunu öğrendiklerini bildirdi. Çelik'in çalıştığı Türk firmasının Libya'daki şantiyesinde 300 dolayında işçi bulunduğunu, işçilerin tamamına yakının tahliye edildiğini öğrendiklerini de ifade eden Çelik, firma çalışanı 2 kişinin morga kaldırılan Çelik'in cesedin başında beklediğini kaydetti. -ACI HABER ANNEYE HENÜZ VERİLMEDİ- Bu arada, oğlunun öldürüldüğü haberi Trabzon'un Yomra İlçesi Oymalıtepe beldesi Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan anne Sevim Çelik'e henüz verilemedi. Yunus Emre Çelik'in beldede oturan amcası Abdülkadir Çelik, Yunus Emre'nin dün annesiyle telefonda görüştüğünü anlattı. Yunus Emrenin vinç operatörü olduğunu ifade eden amca Çelik, ''Öğrendiğimiz kadarıyla etrafı kontrol etmek için vince çıkmış, bu sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun ile vurulmuş'' dedi. Yunus Emre Çelik'in arkadaşı Salih Tezcan ise Yunus Emre ile kısa süre önce internet üzerinden yazıştıklarını, Libya'da durumun karışık olduğunu kendisine ilettiğini, şantiyeden çıkmalarına izin verilmediği yönünde ifadeler kullandığını kaydetti.