-Acer: Türkiye Fransa'yı AİHM'ye şikayet edebilir ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Fransız meclisinde tartışılan 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören teklifin yasalaşması halinde, Türkiye'nin devlet olarak ve mahkumiyet alarak yasadan mağdur olan kişilerin de bireysel olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Fransa aleyhine dava açabileceği, dava sonucunda ise Fransa'nın çok büyük ihtimalle yasayı kaldırmak zorunda kalacağı bildirildi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAK) Uluslararası hukuk uzmanı Doç. Dr. Yücel Acer, Fransa meclisindeki tasarının yasalaşması durumunda, yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü tanımlayan 10. maddesi gereğince AİHM'ye götürülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin devlet olarak Fransa'yı AİHM'ye şikayet edebileceğini belirten Acer, bunun dışında yasadan mağdur olan kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın, Fransa'da tüm iç hukuk yolları tükendikten ve mahkumiyetlerinin devamı yönünde karar verildikten sonra Fransa aleyhine AİHM'de bireysel dava açabileceğini kaydetti. Acer, "AİHM bu yasanın özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesine aykırı olduğuna karar verirse, ki büyük ihtimalle bu yönde verecektir, bu durumda Fransa bu yasayı kaldırmak zorunda kalacak" dedi. Fransa'nın AİHM'nin kararlarını mutlaka uygulamak zorunda kalacağının altını çizen Acer, Türkiye'nin bu konudaki hukuk süreci işleteceğine inandığını belirterek, "Ben Türkiye'nin olumlu sonuç çıkaracağına inanıyorum" diye konuştu. Tasarı yasalaşırsa Türkiye'nin Fransa aleyhine dava açmadan önce Fransa'dan yasanın kaldırılmasını talep etmesi gerektiğini hatırlatan Acer, Fransa'nın olumsuz karar vermesi halinde Türkiye'nin devlet olarak 6 ay içinde AİHM'de dava açma hakkı bulunduğunu söyledi.