T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Acentelerin eleştirdiği otellere transfer hakkı yasa teklifinden çıkarıldı

02 Nisan 2021 14:15

Otellere transfer hakkı, Turizmi Teşvik Kanunu teklifinden çıkarıldı. Dünya’nın haberine göre beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinin kendi müşterilerine kendi araçlarıyla transfer hizmeti sunma imkanı veren düzenleme kanun teklifinden çıkarıldı.

Kanun teklifindeki madde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) tarafından eleştirilmişti. TÜRSAB’dan yapılan açıklamada, “Adı teşvik kanunu olan bu yasa teklifi, seyahat acentalarını cezalandırmayı içermektedir. Seyahat acentaları, öz mal araçları ile tur ve transfer yapamazken, bu konuda ulaştırma mevzuatına bağlı işletme gereklerine uymak zorunda iken, bu sebepten dolayı türlü sıkıntılarla boğuşurken, otellerin öz mal araçları ile transfer yapabilmeleri nasıl açıklanabilir?” ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu düzenleme Meclis komisyonunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri tarafından verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.

otel transferTurizmi Teşvik KanunuTÜRSAB
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24