-ACEMİ KASAPLAR İŞ BAŞINDA ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Konya, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve Mersin'de kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan 387 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Konya'da Kurban Bayramının ilk gününde kurbanlıklarını kesmek için işe koyulan çok sayıda acemi kasap, kullandıkları bıçaklarla çeşitli yerlerinden yaralandı. Özellikle bıçağın kayması sonucu parmağını, ayağını yaralayan 100 kişi, Konya Numune Hastanesi, Meram Eğitim Araştırma Hastanesi ve Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanelerine başvurdu. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturan yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi. Kurban keserken yaralanan bazı kişiler ise gazetecilerin kendilerini çekmesini engellemek için karnı ya da ayağı ağrıdığı için hastaneye geldiğini söyledi. Kayseri'de bayram namazının ardından kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi. Genellikle kurbanlığın yere yatırılması sırasında yaralananlar ile kesim ve deri yüzme sırasında bileğini, kolunu, elini kesen ''acemi kasaplar''ın birçoğunun tedavisi ayakta yapıldı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kesik ve kırık nedeniyle toplam 122 acemi kasap getirildiği bildirildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 35 kişi hastanelere müracaat etti. 25 kişi Kocaeli Devlet Hastanesine, 10 kişi de İzmit SEKA Devlet Hastanesine müracaat etti. Yaralananların bir bölümü ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bazıları da genel cerrahi ve ortopedi servislerine gönderildi. Malatya'da ise Malatya ve Beydağı Devlet Hastanelerine gelen yaralılardan durumu ciddi olanlar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Hastanelere gelenlerin büyük bölümü el ve bacaklarından bıçak yarası aldığı görüldü. Yaralılar, kendilerinin acemi olmadığını ancak hayvanların huysuzluğu nedeniyle yaralandıklarını ileri sürdü. Bu arada sabah saatlerinden itibaren kentteki hastanelere gelen acemi kasap sayısının 30'u bulduğu öğrenildi. Mersin'de, bayramın ilk günü nedeniyle kurbanları kesmek isteyen kişiler, zaman zaman kazalara neden oldu. Çeşitli yerlerinden yaralanan 100 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı. Mersin Devlet Hastanesi doktorları, hastaneye giriş yaptıran her 4 kişiden 2'sinin kesik nedeniyle başvuruda bulunduğunu vurguladı. Kesik nedeniyle kendilerine gelen hastalar arasında el ve parmak kesiklerinin ilk sırayı aldığını, ancak sırt ve bacakta da kesilmelerle karşılaştıklarını ifade eden doktorlar, kurban kesimi sırasında herkesi dikkatli olmaya çağırdı.