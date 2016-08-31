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Acemi erlerle üst dönem askerler birbirine girdi, biri ağır on yaralı!

Nöbetçi subayın kavgayı ayırmak için havaya ateş açtığı öğrenildi

31 Ağustos 2016 10:48

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125’inci Jandarma Eğitim Alayı Komutanlığı’nda, acemi askerler ile üst dönem askerler arasında çıkan kavgada 1’i ağır, 10 asker yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde 125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda meydana geldi. İzinden alkollü döndüğü iddia edilen bir asker, alay içindeki yemekhanede acemi eğitimlerini yapan askerlerle tartıştı. Diğer askerlerin de müdahalesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Acemi ve üst dönem olmak üzere iki gruba ayrılan toplam 30 asker, tekme tokat birbirine girdi.

Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı nöbetçi subay, havaya 6 el ateş ederek güçlükle ayırdı. Kavgada 10 asker, aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı askerler, çağrılan ambulanslarla Karabük ve Safranbolu’daki hastanelere kaldırıldı.

 

Vali: Bir kişinin durumu ciddi

 

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, kavganın iki grup asker arasında çıktığını ve silahkullanılmadığını söyledi. Yaralı askerlerden birisinin durumunun ciddi, diğerlerinin ise hafif olduğunu belirten Aktaş, "Kavga, bugün izinden alaya alkollü dönen bir askerin acemi erlerle tartışması üzerine çıktı. Başlarında bulunan rütbeliler hemen duruma hakim olmuştur. Silahla yaralanma yoktur. Kavgada silah kullanılmamıştır. Rütbeli askerler kavgayı engellemek için havaya ateş açmışlardır. Askerler darp sonucunda yara almışlardır. Yaralı askerler hastanelerde tedavi altına alınmıştır" dedi.

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