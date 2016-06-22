Acele kamulaştırma kararı verilen İdil'de mahkemeden yıkıma durdurma

Şırnak’ın İdil ilçesinde Bakanlar Kurulu’nca alınan ‘acele kamulaştırma’ kararı sonrasında başlatılan yıkım çalışmalarına iki ailenin itiraz etmesi üzerine mahkeme ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Mardin Bölge İdare Mahkemesi tarafından alınan kararın ilçedeki yıkım kararı verilen tüm evler için geçerli olacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı sonrasında Cizre, Silopi ve İdil’de Bakanlar Kurulu’nca alınan ‘acele kamulaştırma’ kararı kapsamında yıkım sürüyor. Ancak Mardin Bölge İdare Mahkemesi yapılan itirazlar üzerine Cizre’nin ardından İdil’deki yıkım için de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, evlerinin yıkımını mahkemeye taşıyan ailelerden Hüsnü Şen ve Ayşe Demir'in itirazı mahkemece oy birliği ile haklı bulundu.

600 ev yıkıldı

Bakanları Kurulu’nun kararı üzerine Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı tarafından alınan yıkım kararları neticesinde 600 ev yıkılırken, 150 ev ise yıkım kararlarına itiraz etmişti.

Ailelerin avukatı Mazlum Doğan'ın itirazı sonucu Atakent Mahallesi ve Yenimahalle’deki evlerle ilgili gerekçeli kararda, “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanunla değişik 27’nci Maddesi’nin 2’nci bendinde; Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hüküm altına alınmıştır” denildi.

“Yıkım kararlarının hukuki dayanağı yok”

Kararı değerlendiren Avukat Mazlum Doğan, “İdil Kaymakamlığı tarafından alınan bir karar. İdil Kaymakamlığı’nın yasal olarak böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Alınan kararda herhangi bir mevzuata atıfta bulunmuyor. Herhangi bir yasal dayanağı yoktur” dedi.

“Karar bütün İdil için geçerli”

İptal mahkemesi devam ederken, ilk aşamada kararın yürütmesinin durdurulduğuna işaret eden Doğan, “Bu kararın durdurulması sadece müvekkil açısından değil, Valilik ve kaymakamlık kararları da dava konusu olduğu için İdil ilçesinin bütün yıkım işlemlerinin tamamının durdurulması anlamına geliyor” dedi. Alınan kararın ardından Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı’na karşı açtıkları davada idarenin savunmasının beklendiğini kaydetti.

"Yürütmenin durdurulması" kararını veren Mardin Bölge İdari Mahkemesi, yıkım kararını veren Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı'na savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için 15 gün süre tanıdı.