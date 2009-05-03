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'Acele kaç... Polis geliyor!'

Bostancı'daki hücre evinde öldürülen Orhan Yılmazkaya'ya baskından önce SMS gönderildiği ortaya çıktı

03 Mayıs 2009 03:00

Bostancı'daki hücre evinde öldürülen Orhan Yılmazkaya'ya baskından önce SMS gönderildiği ortaya çıktı

Bostancı'da kanlı terör operasyonu

PKK'nın kamplarında eğitim gören ve Bostancı'daki hücre evinde öldürülen Orhan Yılmazkaya'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Polisle çatışan teröristin operasyondan haberdar olduğu ve cep telefonuyla polis gelmeden yaklaşık 15 dakika önce "Acele kaç, polis geliyor" mesajı atıldı. Polis şimdi, Yılmazkaya'ya bu haberi veren kişinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor.

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