-ACELE ETTİ, İKİ BACAĞI KOPTU ZONGULDAK (A.A) - 17.07.2010 - Zonguldak'ın Kilimli beldesinde, işe yetişmek için hareket halindeki trene binmek isterken raylara düşen İslam Aydoğan'ın (25) iki bacağı koptu. Zonguldak'tan Karabük'e giden yolcu treni, Kilimli beldesindeki istasyondan yolcuları alarak hareket etti. Çatalağzı beldesindeki termik santral inşaatında çalışan ve trenin kalktığını fark ederek işe geç kaldığı için koşmaya başlayan Aydoğan, binmek istediği hareket halindeki trenin merdivenlerinden raylara düştü. Aydoğan'ın raylara düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise ve polise bildirdi. 112 Acil Servis ekibi, Aydoğan'ı kopan sol bacağıyla birlikte Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Kopan diğer bacağı çevrede aramaya başlayan polisler, uzvu bulamayınca Çatalağzı Tren İstasyonunu arayarak bu istikamete giden treni bekletmelerini istedi. Ekipler, durdurulan trenin alt kısmında da kopan uzva rastlayamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Kilimli Tren İstasyonuna yaklaşık 100 metre mesafede bulunan tünelde yaptıkları aramada kopan diğer bacağı bularak hastaneye yetiştirdi. Ameliyata alınan Aydoğan'ın, durumunun ciddi olduğu bildirildi. İstasyonda bulunan vatandaşlar, Aydoğan'ın hareket halindeki trene bindiği sırada dengesini kaybederek raylara düştüğünü belirtti.