Acaristan yüksek şura heyeti Trabzon'da

Gürcistan'a bağlı Acaristan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şura Başkanı Mıkheil Makharadze, Gürcistan'ın, Türkiye gibi güçlü ülkelerin komşuluğuna ihtiyacı olduğunu söyledi.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Trabzon'da gelen Makharadze başkanlığındaki heyet, Trabzon İl Genel Meclisini ziyaret etti.



İl Genel Meclisi Başkanı Haydar Revi ve meclis komisyon başkanları tarafından karşılanan heyet üyelerine, meclis salonunda Türkiye ve Trabzon ile ilgili bilgi verildi.



Yüksek Şura Başkanı Mıkheil Makharadze, burada yaptığı konuşmada, ülkesi ve başkanlığını yaptığı şurayla ilgili bilgiler sundu.



Makharadze, Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:



"İki ülke de köklü tarihe ve uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip. Ancak bizim ülkemiz çok eski tarihe sahip olmasına rağmen, küçük bir ülke. Gürcistan'ın Türkiye gibi güçlü ülkelerin komşuluğuna ihtiyacı var. Böyle güzel komşulara, AB'ye ve NATO'ya üye olmak, Gürcistan'ın hedeflerinden biridir. Türkiye'nin, AB'ye üye olması bizim için önemlidir. Bu durumun bize de faydalı olacağını düşünüyoruz."



Gürcistan ve Türkiye arasında çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütüldüğünü ifade eden Makharadze, "İki ülke arasında gelişen her türlü işbirliğini hep birlikte daha da geliştirmek için çalışmalıyız. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.



Trabzon İl Genel Meclisi Başkanı Haydar Revi de iki ülkenin karşılaştığı sorunların azaltılacağına inandığını vurgulayarak, "Sizi seviyoruz ve size güveniyoruz. İş birliğine hazırız. Trabzon İl Genel Meclisi olarak, hem başkanlık, hem de komisyonlarımız aracılığıyla yürütülebilecek her türlü işbirliğine varız" dedi.



Konuşmaların ardından Revi, Makharadze'ye, Trabzon İl Genel Meclisinin plaketi ile kemençe hediye etti. Makharadze ise Revi'ye, Yüksek Şura plaketi ve Gürcistan'ı tanıtan çeşitli hediyeler verdi.