-ACARER'DEN GÜVENLİ İNTERNET AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, güvenli internet hizmetinin anlık olarak alınmış, üzerinde fazla çalışılmamış bir karar olmadığını, bunun üzerinde 2010 yılında uzun süre çalıştıklarını ve yaklaşık 3 ay önce imzalanarak web sayfasında yayımladıklarını bildirdi. Acarer, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, güvenli internet hizmetinin, erişim sağlayıcılar tarafından altyapısı oluşturularak isteyen kullanıcıların internetten güvenli hizmet alma seçeneği olduğunu hatırlattı. Halen sunulan internet hizmetine ilave olarak, işletmecilerin 22 Ağustos 2011 tarihinden itibaren isteyen kullanıcıların tamamıyla özgür iradeleri ile seçebilecekleri alternatif güvenli internet hizmeti sunacaklarını anımsatan Acarer, söz konusu hizmetin halihazırda birçok işletmeci tarafından ücret karşılığı sunulan filtreleme hizmetlerine veya ücretli filtreleme programlarına alternatif olarak sunulacak seçenekli, abonelerin istedikleri takdirde kullanabilecekleri ücretsiz bir filtreleme hizmeti olacağını anlattı. -''KULLANICILARIN RIZASI ESAS''- Güvenli internet hizmetinin bir zorunluluk değil, talep eden abonelerin alabileceği, talep etmeyenlerin ise internet erişimlerinde mevcut durumuna göre hiçbir değişiklik olmayacağını ifade eden Acarer, ''Güvenli internet hizmetini alıp almama, seçip seçmeme konusunda kullanıcıların rızası esas olup, tam bir özgürlük mevcuttur'' dedi. -''4 DEĞİL 2 SEÇENEK VAR''- Güvenli internet profili ile şimdiki profilin iki ayrı profil olduğunu, 4 seçenek değil, 2 seçenek olduğunu, kullanıcının isteği doğrultusunda mevcut profiline aynen devam edebileceğini ifade eden Acarer, ''Bu, bizim Kurulumuzda anlık olarak alınmış, üzerinde fazla çalışılmamış bir karar değil. Bunun üzerinde 2010 yılında uzun süre çalışıldı. Servis sağlayıcılar ile pek çok toplantılar düzenlendi. İstatistikler, dünyadaki örnekler incelendi. Bu olay, yaklaşık 3 ay önce Kurulda imzalanarak uygulamaya konuldu. Bahsettiğimiz ve son bir haftadır tartışılan konu, aslında bizim yaklaşık 3 ay önce imzaları tamamlanıp web sayfasında yayınladığımız bir konu'' diye konuştu. -''YASAKLI LİSTE YOK''- BTK Başkanı Acarer, 21 ve 27 Nisan 2011 tarihlerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yer sağlayıcılara gönderilen elektronik posta ekinde yer alan kelime grupları ve alan adlarının kesinlikle yasaklı liste olmadığını, söz konusu listenin yapılan çalışma, gelen ihbar ve şikayetlerin incelenmesi ile birçok yer ve içerik sağlayıcının yardım talebi üzerine oluşturulduğunu söyledi. Acarer, şöyle konuştu: ''Servis sağlayıcılara gönderilen yazıyı birkaç defa okudum. Orada 'bu kelimeleri gördüğünüzde erişimi engelleyin, yasaklayın, kısıtlayın' diye en ufak bir kelime yok. Sadece 'genellikle bu tür müstehcen içerikler şu kelimelerin altında olabiliyor' diye bir bilgilendirme var. Bu, içerik ve servis sağlayıcılardan gelen talep üzerine yapılmış bir işlemdir. Son dönemlerdeki tartışmalar, genellikle kararın ya da yazının okunmaması ve yapılan yorumlardan kaynaklanıyor. Aldığımız Kurul kararı yaklaşık 3 aydır web sayfamızda. '4 tane filtre sistemi getirilecek, aboneler bunlardan birini seçmek durumunda kalacak' diye bir ifade yok.'' -''BÜYÜK İÇERİK VE YER SAĞLAYICILAR İSTEDİ''- Tayfun Acarer, 5651 Sayılı Kanunda katalog suça giren her 100 ihbardan 97,3'ünü ''uyar kaldır'' yöntemiyle çözdüklerini, yaklaşık yüzde 3'ünün ise yaptıkları ihbara rağmen kaldıramadıklarını, bu nedenle o videolara erişimin engellendiğini bildirdi. Büyük içerik ve yer sağlayıcıların bu tür sıkıntıları daha da aza indirmek için bu kelimeleri kendilerinin istediklerini anlatan Acarer, bunun erişimin engellenmesinin daha az düzeye indirilmesi amacıyla yapıldığını ifade etti. -''İSTEYEN KULLANIR''- Soruları da yanıtlayan Acarer, toplumun değişik kesimlerinden birtakım şikayetler bulunduğuna işaret ederek, ''Gençlerin sadece cinsel içerik dışında başka ciddi risk taşıyan sitelerle de karşılaşması söz konusu. Örneğin intihara teşvik siteleri, sanal kumar siteleri... Bu konuda kurum, bir alternatif getiriyor. İsteyen bunu kullanır, isteyen kendi standart paketinde kalır, servis sağlayıcıların kendilerine sunduğu güvenli olanı da kullanır'' diye konuştu.