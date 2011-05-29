Acar: Başbakan'dan iş isteyecektim öldüresiye dövdüler

T24

’BOMBA VAR DEYİP KAÇIŞTILAR’



'BURNUMDAN SÜREKLİ KAN GELİYORDU’



Uzun yıllar Eskişehir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlarda kaldığını belirten Mustafa Acar, 9 yıl önce 18 yaşını doldurması nedeniyle yurttan çıkarıldığını söyledi. Kendisinin ilkokul mezunu olduğunu ve 9 yıldır da iş bulamadığını anlatan Acar, Başbakan Erdoğan’ın Eskişehir’e geldiğini öğrenince bir kağıda not yazdığını belirtti. Acar, kağıtta mağdur olduğunu ve iş bulamadığını, kendisine iş verilmesini yazdığını kaydetti.Miting alanının çok kalabalık olduğunu, kalabalığı yararak Başbakanın bulunduğu yere ilerlediğini söyleyen Mustafa Acar başından geçen olayı şöyle anlattı:"Bir anda kendimi kadınların arasında buldum. Kadınlar bana nereye gittiğimi sordu. Ben de Başbakan’dan iş isteyeceğimi ve bir mektubu kendisine vereceğimi söyledim. Kadınlardan biri bana kuşku ile baktı. Bu sırada Başbakan’a da yaklaşmıştım. Bir elimi havaya kaldırıp ’Sayın Başbakanım’ diye bağırdım, diğer elimle de pantolonumun cebindeki yazılı kağıdı çıkarmak istedim. Ancak yanımdaki kadınlar ’Bomba var’ diyerek sağa- sola kaçıştı. Bunun üzerine demirlerin üzerinden atlayan bir Başbakanlık koruması üzerime çullandı. Beni yere yatırdı. Bu sırada aralarında kadınların da bulunduğu kalabalık bana vurmaya başladı. Koruma da beni yumrukladı. Hem kadınlar hem de korumalar beni öldüresiye dövdü."Kendisini miting alanından çıkaran korumalara yurt çocuğu olduğunu, iş istemeye geldiğini söylediğini anlatan Acar sözlerini şöyle sürdürdü:"Kelepçeleyip beni polis aracına koydular. Burnumdan da sürekli kan geliyordu. Korumalara Başbakan’a vermek istediğim kağıdın cebimde olduğunu söyledim. Cebimdeki kağıdı çıkarıp okuyan korumalar telaşa kapıldı ve basın mensuplarının bulunduğumuz yere yaklaşmaması için talimatlar verdi. Daha sonra beni Şehit Ali Gaffar Polis Merkezi’ne götürdüler. Saat 21.00’e kadar orada kaldıktan sonra hiç bir yasal işlem yapmadan beni serbest bıraktılar. Korumalar da benden aldıkları notu Başbakan’a ileteceklerini söyledi. Ben ne bombacı ne de tacizciyim. Sadece Başbakan’dan iş istemek istemiştim. İnşallah korumalar benden aldıkları kağıdı Başbakan’a verirler de, ben de iş bulurum."