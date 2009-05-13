Acar Baltaş'tan futbol konferansı

Prof. Dr. Acar Baltaş, Galatasaray'daki düşüşün disiplinsizlikten kaynaklandığını belirterek, kırmızı kart gören bir çok oyuncunun bu kartları oyun gereği görmediğini söyledi.



Bir dönem Türk Milli Takımı ile Galatasaray'da psikolojik danışmanlık görevinde bulunan Prof. Dr. Acar Baltaş, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği toplantıda iş adamlarına, "Değerlerle Yönetmek" konulu bir konferans verdi.



Konuşmasında, insanın potansiyelinin performansa yansıması, başarı, özgüven ve liderlik konularında bilgi veren Prof. Dr. Baltaş, liderlik, başarı ve öz güven konularında da ilginç örnekler verdi. Hiç kimsenin zayıf olduğu bir alanda hayat inşa etmediğini anlatan Prof. Dr. Baltaş, şöyle konuştu:



"Zayıf olduğu alanda inşa ettiğini düşündüğü hayatın üzerine başarı hikayesi yazılamaz. Yaptığı işi severek ve zevkle yapamaz. Sevdiğin işi yapmıyorsan, yaptığın işi sevemezsin. Başarısızlık da hayatın doğal ifadesidir. Başarısızlık insanı insan yapar, insanı derinleştirir, empati doğurur. Başarıya tapmanın bir alemi yok. Bunun için futbolu çok seviyorum.



Ne kadar iyi takım olursanız olun yenilirsiniz. Mesele, yenilgiyi göğüsleyebilmektir. Yenildiğiniz zaman çamura yatmayacaksınız. (Niye herkes gece oynarken biz neden gündüz oynadık) gibi... 2 Mayısta arkadaşlar Gaziantep'te 23-25 derece sıcaklıkta oynamışlar. Sivas'ta eksi 10 derecede buz üzerinde oynarken iyiydi. Başarısızlık bilgelik biter. Başarılı olunca (İyiyim, doğruyum, yakışıklıyım.) Başarısız olunca çamura yatarım. Terfi edemezsem kabahat yöneticinin, maçı kaybettiysem kabahat hakemin (Bizim maç kazanmamızı istemiyorlar), kötü not aldıysan kabahat öğretmenin."



Geçmişte elde edilen başarı ile ileride de aynı derecede başarı elde edilemeyeceğini anlatan Prof. Dr. Baltaş, şöyle devam etti:



"Geçmiş başarı ile ileride de başarılı olmayı bekleyemeyiz. Başarılı olan insanların önündeki en büyük handikap, en büyük engel geçmiş başarılarıdır. (Geçmişte başardım gene başarırım) gibi, gerçekçi olmayan bir iyimserlikleri vardır. Hayatım boyunca çok ciddi başarısızlıkların içerisinde ve yanında bulundum. Spor alanında da iş hayatında da. En önemli sebep geçmişte başarılı olmuş bir yöneticinin, bir hocanın, geçmiş yöntemlerini kullanarak tekrar başarılı olacağına inanmasıydı. Konjonktür değişmiş, farkında değil. Başarının, başarılı ekibin bir kimyası vardır. O kimya, değişir. Kişi kendini değiştirmez, aynı yöntemi kullanmaya devam ederse çuvallar. İsim vermeme, olay anlatmama gerek yok, gerekirse de anlatırım. Meslekte başarı, yetenek ve becerilere, ekip çalışmasına yatkınlığa, ahlaki değerlere, baskı altında iş yapabilme becerisine bağlı ve aldığı geri bildirimlerden yararlanabilmeye bağlıdır."



Galatasaray



Konuşmasında ilginç örnekler veren Prof. Dr. Baltaş, Galatasaray'daki başarısızlığın temelinde "disiplinsizlik" olduğunu iddia etti. Galatasaray'da kırmızı kart gören futbolcuların bu kartları oyun gereği görmediğini öne süren Prof. Dr. Baltaş, şunları kaydetti:



"Galatasaray'daki düşüşün temelinde disiplinsizlik var. Kırmızı kart gören bir çok oyuncu var ve hiç biri oyun gereği değil. Disiplinsizliğinin nedenleri ise başkandan başlayarak disiplini sağlayacak güçte, saygı uyandıracak kimsenin olmamasıdır. Galatasaray geçen yıl şampiyon olmuştu. Galatasaray değerlerini yaratan Hasan Şaş ve Hakan Şükür idi. Onlar şampiyon yaptı takımı..."



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçta, Lincoln ile Roberto Carlos'un tavırlarını da eleştiren Prof. Dr. Baltaş, "Lincoln, Roberto Carlos... Öteki orada kavga ediyor, onlar orada oturmuş... Bunun adı profesyonellik değil. Kendini takıma ait hissedersen, olaya müdahale edersin" dedi.



Bülent Uygun



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'la ilgili de değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Baltaş, şöyle devam etti:



"Sivasspor eğer şampiyon olursa, herkes Fatih Terim'in kapısına 'aziz' diye gider. Uygun, onu öylesine aratır. İnsanların kalitesi baskı altında ortaya çıkar. Kazandığın zaman herkes bilge, herkes olgun. Kaybettiğiniz zaman ne sonuç çıkartıyorsunuz? Herkes Sivas'ta eksi 10 derecede buzda oynarken iyi, sen bir gün gitmişsin 23 derecede oynamıyorsun. Ne olmuş? Şikayet edecek ne var? Şampiyon yapmazlar, yapmazlar... Ortalığı bulandırmanın ne alemi var? Sivas'ta 'La İlahe İllallah' varmış da İstanbul'da Laila varmış... Ne oldu İstanbul Büyükşehir Belediye maçında?"

