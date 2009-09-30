'Acaba doğru Fetsus Okey'i mi vurduk?'

Nijeryalı Festu Okey'in öldürülmesinden bu yana 25 ay geçti. Mahkeme halen öldürülen kişinin Festus Okey olup olmadığına dair Nijerya'dan yanıt bekliyor.



Nijeryalı Festus Okey’in Beyoğlu Polis Merkezi’nde polis kurşunuyla ölmesinin üzerinden 25 ay geçti. Mahkeme hâlâ öldürülen kişinin ‘Festus Okey’ olup olmadığı yönünde Nijerya’dan yanıt bekleme aşamasında...



Okey, 20 Ağustos 2007’de ‘uyuşturucu’ kuşkusuyla gözaltına alınıp Beyoğlu Karakolu’na götürüldü. Kendisini sorgulayan polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla öldü. Polis, kameralar bozuk olduğu için ellerinde Okey’in vurulma anına dair kayıtların bulunmadığını açıkladı. Ardından, cinayetin nasıl işlediğinin en önemli ve tek kanıtı durumundaki Okey’in kanlı gömleğinin kaybolduğu ortaya çıktı. Gömlek, hastaneye götürülürken Okey’in üzerindeydi ama polise teslim edilen eşyalar arasında yoktu.



Yıldız’a ‘taksirle adam öldürmek’ten dokuz yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşma, 27 Kasım 2007’de Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Duruşmaya giden ÇHD’li bir grup avukatın müdahillik başvurusu reddedilince Okey’i savunan olmadı. Dava, sekiz duruşma sonunda, karakolda öldürülen siyahın, Festus Okey olup olmadığı çıkmazına sapladı. İşte, davanın öyküsü:



27 Kasım 2007: İlk duruşma... Mahkeme, cinayetin ‘kasten adam öldürme’ye girdiğini belirtip görevsizlik kararı verdi. Yıldız, ‘müebbet’ istemiyle yargılanmaya başlandı.



14 Şubat 2008: Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan davada, sanık avukatı, “Bunun adı, Festus Okey değil, kaçak vizeyle gelmiş, adını sonradan Okey koymuşlar, Acaba terörist mi?” diye sordu. Okey’in kimliğiyle ilgili Nijerya Büyükelçiliği’nden bilgi alınması istendi.



13 Mayıs 2008: Tek delil olan kanlı gömleğin kaybedilmesine dair takipsizlik verildi.



11 Eylül 2008: Adli Tıp’tan istenmesine karşın cinayet silahı olaydan 13 ay sonra alınabildi.



16 Aralık 2008: Dışişleri, Nijerya ile Türkiye arasında adli yardım sözleşmesi olmadığını bildirdi. Mahkeme bilginin doğrudan Nijerya’dan istenmesine karar verdi.



7 Nisan 2009: Nijerya’dan yanıt gelmediği için duruşma ertelendi.



9 Temmuz 2009: Yanıt gelmedi.



Ve 29 Eylül 2009: Hâla yanıt yok. Duruşma, 29 Aralık’a bırakıldı.



‘Uzatmaya yönelik’



ÇHD’li avukat Taylan Tanay, Okey’in üzerinden BM Yüksek Komiserliği’ne ait kimlik kartı çıktığını, bunu tartışmanın ‘deli saçması’ olduğunu belirtip şöyle dedi:



'Davayı uzatmayı ve polisi korumayı amaçladığı çok açık. Mahkeme bu işle uğraşıp, Okey’in nasıl öldürüldüğü gerçeğini araştırma görevini bıraktı. Yazı takibiyle uğraşıyor.'

