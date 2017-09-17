"Acaba bu millet, AKP iktidar olunca mı suç işlemeye, yolsuzluğa, FETÖ'cülüğe yöneldi?"

Cumhuriyet yazarı Ahmet Tan, Türkiye'de tutuklu bulunan kişi sayısının 230 bine yaklaştığını belirterek "Acaba bu millet, acaba Adalet Kalkınma Partisi iktidar olunca mı suç işlemeye, hırsızlığa, yolsuzluğa FETÖ’cülüğe, teröre, cinayete ve melanete yöneldi? Ki, tam 46 ülkenin tek tek nüfuslarından daha fazla insan hapishanelere tıkıldı" dedi.

Ahmet Tan'ın "Hapishanelerden kaç devlet çıkar" başlığıyla yayımlanan (17 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Bizim gazete yetmiyormuş gibi sosyal kimliğindeki Cumhuriyeti de sildi.

Bir dönem lanetlediği (Twitter vs’de) artık kendisini “Türkiye Cumhurbaşkanı” diye takdim ediyor. İlk fırsatta “cumhur”u da atıp “Türkiye Başkanı” yani “Reis”imiz olacak.

Zinhar beddua edecek halimiz yok.

Yanılsın, yanıltsın. Yeter ki, “yerli ve milli” olmaktan ve “adalet”ten şaşmasın!

Ne de olsa, anayasanın emri, demokrasinin kavli ile başımıza gelmiş bir defa. “Takdiri ilahi” ile değilse de, “takdiri siyasi” ile gidinceye dek “Allah sabrımızı muhkem eylesin” diyelim ve “Amin!” diye ekleyelim gitsin!

Kendisi de zaten biliyor ki, her anlamda - her alanda bizzat ve bizatihi fazlasıyla ileri gitti ki, artık ağzından “İleri demokrasi” lafı çıkmıyor.

Artık vitesi boşa attı. Almanya’yı bırakıyor, Amerika’ya çakıyor ya da çakar gibi yapıyor. Suriye’yi bir yana itti. Şimdi sayesinde gündem Barzani!

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Bu arada iyi ki torunlar büyüyor da TEOG’a da el attı. Milletçe verilmiş sadakası varmış ki, her şeyden anlıyor. Şükürler olsun ki, aklının ermediği hiçbir şey yok.

Biz “TEOG’la mı okuduk!” diye, kalkacağını dün ilan etti bile!..

“Tak” diye koyduruyor, “şak” diye kaldırıyor.

Benimkinin kabulü kuşkulu zaten, haber değeri de olmaz. Ama CHP Lideri Kemal Bey gelecek cuma gidip Doğan Güreş Paşa’nın kabrinde bir “Elham” okusa yeridir.

Bir de şükretmeliyiz ki, “TEOG’u getiren de FETÖ’dür!” demedi!

Ama yarın demeyeceğinin bir garantisi yok!

Çünkü kendisinin kendi başına bu kadar yanılması da yanıltması da mümkün değil.

Onu yanıltan da seçmeninden öğrencisine her kesimi zora ve dara sokan da, o yere batası odalarında kaybolası danışmanlar.

Sahi Külliye’nin 1.056 odasında neler oluyor, kimler çalışıyor?

Adaletin “a”sından, eğitimin “e”sine, “tak” diye koyanlar kimler?

Bu işi tek başına Sayın Cumhurbaşkanımız yapamaz!

Birilerinin “tak” diye koyması gerek ki, Sayın Erdoğan da “şak” diye kaldırsın.

Ve milletin önce hayır duasını alsın!

Sonra da inşaatlardan alamadığı, oylarını İnşa-allah alabilsin!

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Kabul etmeliyiz ki kendisinin şahsen ve siyaseten yükü fazlasıyla çok ağır:

2023, 2053 ve 2071’lere giden en kestirme yolu, sınama yanılma/yanıltma yolu ile aramak, bulmak ve göstermek zorunda!

Bu arayışta en büyük yardımcısı, türlü çeşitli harf gruplarını, KHK parantezine alan savcıların iddianame veya “iddianağmeler”i. Eskiden türkülerde “Kışlalardoldu bugün!” denirdi. Şimdi ise yeni bir aranjman dillerde:

“Hapishaneler hep dolu olmalı - dolmalı dün - bugün - yarın ve daima!”

Aslında “hükmün açıklanmasını geri bırakma” veya “denetimli serbestlik” gibi usuller olmasa, sayı çoktan yarım milyonu aşacaktı.

İktidar olduklarında tutuklu - hükümlü sayısı 59 bin idi. Yani bir stadı ancak dolduruyordu.

Şimdi mi?

Ülke genelindeki 381 cezaevinde, toplam 229 bin 430 tutuklu ve hükümlü var.

Neyse ki arkadaşlarımızı geçen duruşmada salmadılar da, rakamda Cumhuriyet yüzünden bir azalma olmadı.

229 bini geçtik! Dünyada nüfusu 200 binin altında olan tam 46 ülke var. Bunların 6’sı Avrupa’da (Vatikan, Monaco, Lihtenştayn, Andora, San Marino, Gibraltar) (Kaynak: www. Worldmeter-inform. 2017)

Acaba bu millet, acaba Adalet Kalkınma Partisi iktidar olunca mı suç işlemeye, hırsızlığa, yolsuzluğa FETÖ’cülüğe, teröre, cinayete ve melanete yöneldi?

Ki, tam 46 ülkenin tek tek nüfuslarından daha fazla insan hapishanelere tıkıldı!