-AÇ OYUNCULAR İSTİYORUZ GENK (A.A) - 21.07.2010 - Belçika'da hazırlık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sportif direktörü ve teknik sorumlusu Aykut Kocaman, takıma katılan futbolcunun neler alacağının değil, neler verebileceğinin ve kendini kulübe ait hissetmesinin önemli olduğunu belirterek, ''Tabiri caizse aç oyuncular istiyoruz'' söyledi. Kocaman, düzenlediği basın toplantısında, Belçika kampının esas amacının maçlar oynayarak 28 Temmuz tarihinde yapılacak Young Boys karşılaşmasına hazırlanmak olduğunu söyledi. Young Boys karşılaşmasının hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu için son derece önemli olduğunu ifade eden Kocaman, ''Ezeli rakibimiz Galatasaray ile yarın hazırlık maçı yapacağız. Bundan sonra bütünüyle Young Boys karışlaşmasına yoğunlaşacağız. Onları eleyip yeni rakibimizi beklemek en büyük amacımız olacak'' dedi. -TRANSFER- Aykut Kocaman, transfer konusundaki soruları yanıtlarken de, şunları kaydetti: ''Taraftarlar ve basın mensupları bu dönemi tamamen transferle özdeşleştiriyor. Bir tarafı tabii ki haklı, ama durum tamamen transferden ibaret değil. Şu an Gökhan Gönül, Özer, Mehmet Topuz ve Emre'den hemen hemen hiç faydalanamadık. Lugano aramızda değil. Stoch geldi, 3-4 günlük antrenmandan sonra yeni toparlanıyor. Benim futbola ve takıma bakışım şu şekilde: Var olan futbolcularımızın performanslarının yükselmesi. Eğer hala yeterli görmüyorsak transferlerle takımı geliştirmeye çalışmak. Bu söylediğim oyunculardan eksik kalanlar da olmuş olabilir.'' Fenerbahçe'nin zamanında çok önemli transferler yaptığını ve bunun yapılabilirliğini gösterdiğine dikkati çeken Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Transferde endişeli bir ortam yaratılıyor. Şampiyonlar Ligi için oynadığımız için bunu anlıyorum. Ancak önce takımı bir araya getirebilsek, bu takımın performansını yükselteceğimizden şüphemiz yok. Başkana ve yöneticilere söylediğim şu: Fenerbahçe son 10 yılda isim olarak çok önemli transferler yaptı. Bu hem marka değeri hem de dünya futbolundaki tanıtımı için anlaşılabilir bir durum. Ancak geçen seneden beri başlayan şu dönüşümü yapmak zorundayız. Artık miadını doldurmuş oyunculara ve Fenerbahçe'den almak değil de Fenerbahçe'ye vermek isteyen oyunculara ihtiyacımız var. Bunda ısrarlıyım.'' Transfer konusunda yeni sorular yöneltilmesi üzerine de Aykut Kocaman, ''Bir tane yabancı alacağımızı kesin olarak söylemiştim daha önce... Şu anda forvetin merkezi için son derece yoğun çabalarımız sürüyor. 2–3 gün içinde sonlanma ihtimali var. Özellikle ofansif anlamda derinlik katacak isimler arıyoruz. Stoch önemli şeyler gösteriyor bu konuda bize. Topla beraber öne doğru koşmasını seven bir oyuncuya karşı talebimiz var'' dedi. Futbolcunun, Fenerbahçe'ye geldiği zaman, kendini kulübe ait hissetmesinin önemli olduğunu vurgulayan kocaman, ''Buradan neler alacağını değil, neler verebileceği önemli. Tabiri caizse aç oyuncular istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Kocaman, kulübünü, antrenman yapmayı, kendini geliştirmeyi seven oyuncularla sonuna kadar devam edeceklerini vurguladı. -GÜİZA'NIN DURUMU- Güiza konusundaki bir soruya da Kocaman, ''Güiza konusunda ufak toleranslar oldu, ama takımda antrenman yapmayı seven, kendini geliştirmeyi seven ve kulüp aidiyetine sahip oyuncularla sonuna kadar devam etme amacındayım. Bunun içinde Güiza ne kadar yer alıyor veya yer almıyor bu başka bir taraf... Bu sıcakta antrenman yapıyor insanlar, bu insanlara saygı göstermek lazım. Kulüp, hem Güiza'ya karşı hem diğer oyunculara karşı yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bu oyunculara öncelikle antrenman yapmaları için para ödeniyor zaten'' cevabını verdi. -KAZIM VE EMRE- Kazım'a sözleşmeli oyuncu şansı verildiğini belirten Kocaman, bu futbolcunun bu şansı nasıl kullanacağını beklediklerini ve dünkü Genk karşılaşmasındaki formundan memnun olduğunu ifade etti. Kocaman, ''Fenerbahçe'nin ve benim kriterlerime uymayan oyuncular ile yollarımızı ayıracağız'' diye konuştu. Emre'nin öfkeli bir oyuncu olduğunu ve zaman zaman öfke kontrolünü yitirebildiğini anlatan Kocaman, ''Öfke, performans araçlarından biridir, ancak kontrol edilebildiği sürece oyuna bağlılığı, konsantrasyon ve adale gücünü artırır. Oyunculardan en çok istediğim şeylerden biridir. Oyunculara şunu yap, bunu yap, dersen yapmayabilir. Ama önemli olan gayret göstermektir. Emre bu gayreti gösteriyor. Böyle olduğu sürece ona destek olacağım. Bu öfke hem kendisine hem takıma zarar vermeye başlarsa o zaman farklı bir şekilde konuşabiliriz'' değerlendirmesini yaptı. -KALECİLERİN DURUMU- Aykut Kocaman, kaleci transferi konusundaki sorular üzerine de şöyle konuştu: ''Volkan Demirel ülkemizin en iyi kalecisi. Arkasındaki oyuncular da değiştirmemiz gereken isimler değil, zihniyetler. Onların kaleye yakın olduklarını hissettirmemiz lazım. Dün Mert bu konuda bir alternatif olmaya yaklaştığını gösterdi. Eğer olmayacağını düşünürsek kaleci transferi tasarrufu olabilir. Planlarda da var, inkar etmeyelim onu. Ama Mert gibi kalede olduğunu gösteren bir oyuncu var. Bunu göstermesi çok önemli.'' -''FENERBAHÇE YILDIZ ÜRETMELİ''- Fenerbahçe'nin artık yıldız üreten bir yapıda olması gerektiğini anlatan Aykut Kocaman, ''Fenerbahçe artık takım içi yıldızların olduğu bir takım haline gelmek zorunda. Önümüzdeki 10 yıl içinde benimle veya bensiz bu yola gidecek Fenerbahçe'' ifadeleri kullandı. Krasic'in transferine ilişkin sorular da yöneltilen Kocaman, bu futbolcunun, ''Türkiye'ye gelmek istemiyorum'' sözüne dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Fenerbahçe 10-15 yıl sonra, dünyanın 1. sınıf kulüplerinden bir olma yolunda gidiyor. İlk 10 kulüp arasına gidiyor. Bazı oyuncuların buraya gelme durumlarını yaratmamız gerekiyor. İsmi geçen oyuncu gelmek istemiyorsa, birkaç kez daha söylenir, hala istemiyorsa da vazgeçilir. Çünkü, o şekilde getirilen bir oyuncuya karşı sonrasında tavizkar olmak gerekiyor. Öyle olunca da oyuncular çok kolay kararlar veriyor. Oyuncular bu kadar yüksek paralar alıyorken bu kadar kolay kararlar verilmemeli. Güiza için de bu durum geçerli, Krasic için de... Güiza konusunu hem Sayın Başkan hem de Yönetim Kurulu değerlendirecektir.'' -LUGANO RÖVANŞA YETİŞECEK- Kocaman, Lugano'nun Young Boys ile oynanacak rövanş maçından önce takımla birlikte çalışmalara başlayacağını bildirerek, ''Young Boys'un bir maçını izledik. Kasetleri de elimizde ikişer kez izledik. Bir maçını daha izleyeceğiz. Young Boys, kağıt üzerindeki hale göre çok daha dişli bir takım olarak görünüyor. Diri ve disiplinli bir takım olarak görünüyorlar. Eleyeceğimiz konusunda şüphelenmiyorum tabii ki, ama kolay olmayacak. Şu an var olan oyuncularımız bizim için en değerli oyuncularımız. Lugano ilk maç yok, ama rövanşa yetişecek. Oynar, oynamaz ayrı konu ama rövanşa yetişecek. Lugano'nun başka takıma gitme gibi bir isteği yok. Sözleşmesini biliyorsunuz ama... Tekrar söylemeye gerek yok. Yarın bu sözleşmeyi kullanmaya karar verirse ayrı konu. Ama bugün için böyle bir durum asla yok'' dedi.