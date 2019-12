-AC MİLAN'IN LİDERLİĞİ DOLU DİZGİN FLORANSA (A.A) - 13.12.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftası bir maç dışında dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, haftanın maçında Juventus, Lazio'yu son dakika golüyle yenmesini bildi. Futbolcular Birliği'nin (L'Aic) aldığı grev kararının son dakikada geri çekmesiyle oynanabilen ligin 16. haftasında, Bologna deplasmanına konuk olan AC Milan, 3-0'lık rahat bir galibiyet alarak liderliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekibin liderliğinin şifresi ise son 6 haftada aldığı 5 galibiyet ve sadece 1 beraberlikte. Hafta başlamadan önce liderin en yakın takipçisi konumundaki Lazio ise Juventus'a son dakika golüyle yenilince AC Milan, aynı puanlı 3 rakibi arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Juventus'a boyun eğen Lazio bu sonuçla ikincilik koltuğunu da Juventus'a devretti. Luigi Del Neri yönetiminde çıktığı bir başka büyük maçtan daha galibiyetle ayrılan Juventus da zirve tırmanışı hız kazanırken, şampiyonluk ümitleri yeniden arttı. Siyah-beyazlı takım Serie A'nın son 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Lazio'nun mağlup olduğu haftayı galibiyetle geçen zirvenin bir başka önemli takımı Napoli de Genoa'yı deplasmanda mağlup ederek, zirve yolunda çok önemli bir 3 puan aldı ve haftanın karlı takımlarından biri oldu. ''Maviler'', son 4 haftada, 3 kez galip gelme başarısı gösterirken, sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı. Bu sezon deplasman performansında sorun yaşayan AS Roma ise evindeki maçları kayıpsız geçmesini biliyor. Evinde ligin zayıf ekiplerinden Bari'yi ağırlayan başkent ekibi, Brezilyalı defans oyuncusu Juan'ın attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı. FC Inter'in FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katıldığı için Cesena ile oynaması gereken 16. hafta maçını 19 0cak 2011 tarihinde yapacağı bildirildi. Ligde bu haftaki maçlardan alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle: Genoa-Napoli.........: 0-1 Palermo-Parma........: 3-1 Udinese-Fiorentina...: 2-1 AS Roma-Bari.........: 1-0 Bologna-AC Milan.....: 0-3 Brescia-Sampdoria....: 1-0 Cagliari-Catania.....: 3-0 Lecce-Chievo.........: 3-2 Juventus-Lazio.......: 2-1 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------- 1. AC Milan 16 11 3 2 29 12 +17 36 2. Juventus 16 8 6 2 31 16 +15 30 3. Napoli 16 9 3 4 25 17 +8 30 4. Lazio 16 9 3 4 21 14 +7 30 5. Palermo 16 8 2 6 28 21 +7 26 6. AS Roma 16 7 5 4 21 20 +1 26 7. FC Inter 15 6 5 4 20 14 +6 23 8. Sampdoria 16 5 8 3 18 13 +5 23 9. Udinese 16 7 2 7 19 18 +1 23 10. Genoa 16 6 3 7 13 15 -2 21 11. Cagliari 16 5 5 6 19 15 +4 20 12. Chievo 16 5 5 6 18 18 0 20 13. Fiorentina 16 5 4 7 16 17 -1 19 14. Bologna * 16 5 5 6 16 23 -7 19 15. Catania 16 4 6 6 13 18 -5 18 16. Parma 16 4 6 6 14 20 -6 18 17. Brescia 16 4 3 9 12 20 -8 15 18. Lecce 16 4 3 9 16 33 -17 15 19. Cesena 15 3 3 9 10 20 -10 12 20. Bari 16 2 4 10 10 25 -15 10 Not: (*) Bologna'nın 1 puanı federasyon tarafından verilen ceza nedeniyle silindi. -GOL KRALLIĞINDA YENİ LİDER: Dİ NATALE- Ligde bu haftaya kadar gol krallığı zirvesini ellerinde bulunduran FC Inter'in Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o ile Napoli'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani son haftalarda suskun kalınca Udinese'nin yerli oyuncusu Antonio Di Natale, gol sayısını 10'a yükselterek, yarışta liderliği ele geçirdi. Yarışın ikinci basamağında ise 4 isim yer alıyor. 9'ar kez ağları havalandıran Bolognalı Marco Di Vaio, FC Interli Samuel Eto'o, AC Milanlı Zlatan İbrahimovic ve Napolili Edinson Cavani aynı sırayı paylaşıyor. Listenin 3. sırasında 8'er gol kaydeden Cagliarili Alessandro Matri ve Juventuslu Fabio Quagliarella bulunuyor. -SERİE A'DA GELECEK HAFTA- Ligin 17. haftası önemli mücadelelere sahne olacak. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek olan AC Milan-AS Roma müsabakası başta olmak üzere Sampdoria ve Genoa arasında oynanacak Cenova derbisi haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından. Bu arada Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti Abu-Dabi'de düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası'na katılan FC Inter'in 17. hafta maçını ne zaman yapacağı belirsizliğini koruyor. Mavi-siyahlı ekibin Fiorentina ile deplasmanda yapması gereken maçın tarihinin federasyon tarafından daha sonra açıklanacağı kaydedildi. Serie A'da 17. haftanın programı şöyle: 18 Aralık Cumartesi: Cesena-Cagliari (TSİ 19.00) ve AC Milan-AS Roma (TSİ 21.45). 19 Aralık Pazar: Lazio-Udinese (TSİ 13.30), Bari-Palermo (TSİ 16.00), Catania-Brescia (TSİ 16.00), Chievo-Juventus (TSİ 16.00), Napoli-Lecce (TSİ 16.00), Parma-Bologna (TSİ 16.00) ve Sampdoria-Genoa (TSİ 21.45).