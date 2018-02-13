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Spor

AC Milan'ın İcra Kurulu Başkanı, Galatasaray - Antalyaspor maçında

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçını takip edenler arasında sürpriz bir isim vardı

13 Şubat 2018 00:33

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçını takip edenler arasında sürpriz bir isim vardı.
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan\'ın İcra Kurulu Başkanı olan Çinli işadamı David Han Li, Galatasaray - Antalyaspor müsabakasını Türk Telekom Stadyumu\'nda takip etti. İş seyahati için İstanbul\'a gelen David Han Li, Galatasaray - Antalyaspor müsabakasını takip etmek için Galatasaray Kulübü yetkilileri ile iletişime geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Çinli işadamına Antalyaspor mücadelesini takip edebilmesi için 2041 numaralı locayı tahsis etti.
David Han Li, İtalya\'da Milan başkanının sağ kolu olarak da anılıyor.

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