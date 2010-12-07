-AC MİLAN'DA TRANSFER AÇMAZI FLORANSA (A.A) - 12.07.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan, Brezilyalı yıldız Ronaldinho ile Hollandalı golcü Huntelaar'ın ayrılması gündemdeyken, İbrahimovic'in adı kırmızı-siyahlı kulüple anılmaya devam ediyor. Yeni sezona teknik direktör değişikliğiyle başlayacak AC Milan'da, gelecek ve gidecek oyuncuların durumlarının netleşmemesi kırmızı-siyahlı kulübü transferde açmaza soktu. İtalyan spor basınında yer alan haberlere göre, Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho'nun Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya gitmek istediği belirtildi. Flamengo Başkanı Patricia Amorim'in yaptığı açıklamada, ''Ronaldinho'nun çevresinden edindiğim bilgiye göre, bu yıl bize gelebilir'' dedi. Flamengo başkanı ile 30 yaşındaki Ronaldinho'nun geçen hafta Rio de Janerio'da ünlü bir lokantada biraraya geldikleri ve konunun bu yemekte gündeme geldiği kaydedildi. AC Milan'dan ayrılık sinyali veren bir başka oyuncu ise Hollandalı Klaas-Jan Huntelaar. 26 yaşındaki futbolcunun ''Milan'da kalmak istiyorum, ancak yedek kulübesinde değil. İngiltere Premier Lig benim için çok önemli. Bu ligi her zaman takip ediyorum. Avrupa'nın en iyi ligi ve beni çok heyecanlandırıyor'' şeklindeki açıklaması, ayrılık sinyali olarak yorumlandı. İngiltere'nin Tottenham Hotspur ve Aston Villa takımlarının yanı sıra Almanya'nın Bayern Münih takımının da Huntelaar ile ilgilendiği ileri sürüldü. Transfer sezonunun başından beri adları sıkça yan yana gelen Barcelona'nın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic ile AC Milan'ın yakınlaşması konuşulmaya devam ediyor. AC Milan'ın İbrahimovic'i Milano'ya döndürmenin yollarını aradığı ifade edildi.