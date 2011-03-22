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Spor

AC MİLAN'DA BÜYÜK AŞK FLORANSA (A.A) 

22 Mart 2011 20:35

-AC MİLAN'DA BÜYÜK AŞK FLORANSA (A.A) - 22.03.2011 - İtalya Başbakanı ve AC Milan Kulübü'nün sahibi Silvio Berlusconi'nin kızı Barbara Berlusconi'nin AC Milanlı Brezilya futbolcu Alexandre Pato ile yaşadığı aşk belgelendi. İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da şampiyonluğa oynayan ve zirvede bulunan AC Milan'da kulübün sahibi Silvio Berlusconi'nin kızı Barbara ile Alexandre Pato'nun yaşadığı aşk konuşuluyor. İtalya'da haftalık yayınlanan dergilerden olan ''Oggi''nin bu haftaki sayısında yayımlanan fotoğrafta kulübün sahibi Silvio Berlusconi'nin kızı Barbara'nın, Brezilyalı golcü futbolcu Alexandre Pato'yu öptüğü görülüyor. Haberde, ikilinin Milano'da arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri bir akşam yemeği sonrasında Barbara'nın evinin önünde görüntülediği belirtiliyor. Kısa bir süre önce takımla daha yakından ilgileneceğini duyuran Barbara Berlusconi'nin sıkça AC Milan'ın deplasman dahil maçlarına gitmesi dedikoduları da beraberinde getirmişti.

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