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Spor

AC MİLAN TARAFTAR GRUBU LİDERİ TUTUKLANDI FLORANSA (A.A)

02 Nisan 2011 19:07

-AC MİLAN TARAFTAR GRUBU LİDERİ TUTUKLANDI FLORANSA (A.A) - 02.04.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında bugün oynanacak AC Milan-FC Inter derbisi öncesinde, AC Milan'ın taraftar grubu ''Commando Ultra Tigre''nin liderinin tutuklandığı bildirildi.  İtalyan istihbarat servisi Digos'un San Siro Stadı çevresinde ''Commando Ultra Tigre''nin lideri Marco Righetto'yu aracında patlayıcı ve şiddet olaylarına neden olabilecek maddeleri bulundurmaktan tutukladığı belirtildi.  Digos'un 35 yaşındaki Righetto'nun arabasında yaptığı incelemede, hayati tehlikeye neden olabilecek fişek, sprey, 4 bıçak ve bir beyzbol sopası bulduğu ifade edildi.  Serie A'da şampiyonluğa giden yolda kilit maç niteliğindeki AC Milan-FC Inter derbisi, TSİ 21.45'te başlayacak. Maç öncesi AC Milan, 62 puanla lider durumda. Ezeli rakibi FC Inter de liderin 2 puan gerisinde yer alıyor.

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