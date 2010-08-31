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Spor

AC MİLAN ROBİNHO'YU RENKLERİNE BAĞLADI ROMA (A.A)

31 Ağustos 2010 22:48

-AC MİLAN ROBİNHO'YU RENKLERİNE BAĞLADI ROMA (A.A) - 31.08.2010 - İtalya'da Serie A takımlarından AC Milan, transfer döneminin son gününde, Robinho lakabıyla tanınan Brezilyalı golcü Robson de Souza'yı da renklerine bağladı.  Öğle saatlerinde Milano'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki Robinho, akşam saatlerinde AC Milan'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. AC Milan'ın Manchaster City'ye yaklaşık 15 milyon Avro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Robinho'ya sezon başına yaklaşık 5 milyon Avro ödeyeceği öğrenildi.

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