AC Milan korkulu ve iddialı

AC Milan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti UEFA Kupası'nda E Grubu'nu zrivede tamamlayacaklarını iddia etti.



AC Milan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti UEFA Kupası'nda E Grubu'nu zrivede tamamlayacaklarını iddia etti. Milano temsilcisi, SC Heerenveen, SC Braga, Portsmouth ve Vfl Wolfsburg'la aynı grupta yer alırken Ancelotti, maçlara iyi başlamak istediğini belirtti.



Son 2 maçta karşılaşcakları rakipleri Portsmouth ve Wolfsburg'tan çekindiğini açık bir şekilde ifade eden Ancelotti, "Zorlu bir gruptayız ama zirvede tamamlayacağımızı söyleyebilirim. Premier Lig ve Bundesliga'dan 2 ekip grubumuzda yer alıyor" derken,taraftarları da kendilerini desteklemeye çağırdı.



