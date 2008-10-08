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Spor

AC Milan korkulu ve iddialı

08 Ekim 2008 03:00

AC Milan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti UEFA Kupası'nda E Grubu'nu zrivede tamamlayacaklarını iddia etti.

AC Milan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti UEFA Kupası'nda E Grubu'nu zrivede tamamlayacaklarını iddia etti. Milano temsilcisi, SC Heerenveen, SC Braga, Portsmouth ve Vfl Wolfsburg'la aynı grupta yer alırken Ancelotti, maçlara iyi başlamak istediğini belirtti.

Son 2 maçta karşılaşcakları rakipleri Portsmouth ve Wolfsburg'tan çekindiğini açık bir şekilde ifade eden Ancelotti, "Zorlu bir gruptayız ama zirvede tamamlayacağımızı söyleyebilirim. Premier Lig ve Bundesliga'dan 2 ekip grubumuzda yer alıyor" derken,taraftarları da kendilerini desteklemeye çağırdı.

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