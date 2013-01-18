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Spor

Milan, Kaka'nın peşinde

Kaka: Daha önce de bir çözüme açık olduğumu söyledim. Milano'da çok güzel anılarım ve hala iyi arkadaşlarım var

18 Ocak 2013 10:27

AC Milan'ın kulüp televizyonu, Real Madrid'te fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Kaka için müzakerelere başlandığını duyurdu.

Jose Mourinho döneminde ilk 11'e girmekte zorlanmaya başlayan Kaka, AC Milan'ın golcüsü Robinho'yla dün bir akşam yemeği yedikten sonra İtalyan Sky televizyonuna konuşmuş,  "Real Madrid'de mutlu değilim, Bu hem benim için, hem de diğerleri için öyle" demişti.

Kaka, Milan'a geri dönmek için ücretinde bir indirimi kabul edip etmeyeceği sorulduğundaysa, "Daha önce de bir çözüme açık olduğumu söyledim. Milano'da çok güzel anılarım ve hala iyi arkadaşlarım var"şeklinde konuşmuştu.

30 yaşındaki futbolcudan gelen bu açıklamalar üzerine, Külüp Başkanları Silvio Berlusconi ve Florentino Perez'in, Kaka'nın Milan'a kiralanması için görüşmelere başladı.

Kaka, altı yıl AC Milan'da oynadıktan sonra, Real Madrid'e 2009'da transfer olmuştu.

(BBCTürkçe)

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