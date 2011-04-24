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AC MİLAN ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR FLORANSA (A.A)

24 Nisan 2011 15:12

-AC MİLAN ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR FLORANSA (A.A) - 24.04.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 34. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla son bulurken, lider AC Milan adım adım şampiyonluğa ilerliyor.  Paskalya bayramı nedeniyle tüm maçların dün oynandığı Serie A'nın 34. haftası, aynı bir önceki hafta gibi 2003-2004 sezonundan bu yana lig şampiyonluğuna hasret AC Milan'a yaradı. Kırmızı-siyahlı takımın, küme düşmeme mücadelesi veren Brescia'yı deplasmanda tek golle devirmesi ve en yakın takipçisi konumundaki Napoli'nin, Palermo'ya deplasmanda boyun eğmesi, AC Milan'ı şampiyonluğa biraz daha yaklaştırdı. AC Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri, maç sonrası yaptığı açıklamada, şampiyon olmaları için en az 4 puan almaları gerektiğini belirtti.   Geçen hafta deplasmanda Parma'ya yenilerek, şampiyonluk yolunda ağır yara alan FC Inter ise bu sezon gösterdiği performansla üst sıraları zorlayan Lazio'yu, geriye düşmesine rağmen mağlup etti ve puanını 66 yaptı. Napoli'nin de haftayı puansız geçmesiyle FC Inter, tekrar ikinci sıraya çıktı. Lazio da bu önemli maçtan puansız ayrılarak, üst sıraları zorlama şansını tepti.  Lazio gibi zirveyi yakalama fırsatını geri çeviren bir diğer takım ise Udinese oldu. Ligin ikinci yarısında gösterdiği grafikle adından söz ettiren Udinese, Parma'ya 2-0'lık skorla boyun eğdi ve gelecek sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolundaki avantajı değerlendiremedi.  Ligde 2010-2011 sezonunda küme düşen ilk takım Bari oldu. Sezon öncesi önemli oyuncularını satan ve bunların yerlerini dolduramayan Bari, kötü performansın önünü alamayınca ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Bari, sahasında Sampdoria'ya penaltı golüyle yenildi. Ligin bitimine 4 hafta küme düşmesi kesinleşen Bari'nin 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 21 yenilgisi bulunuyor.  Ligin 34. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:  AS Roma-Chievo.......: 1-0 Bari-Sampdoria.......: 0-1 Bologna-Cesena.......: 0-2 Cagliari-Fiorentina..: 1-2 Genoa-Lecce..........: 4-2 FC Inter-Lazio.......: 2-1 Palermo-Napoli.......: 2-1 Udinese-Parma........: 0-2 Brescia-AC Milan.....: 0-1 Juventus-Catania.....: 2-2 -PUAN DURUMU-  /* TAKIMLAR           O   G   B   M   A   Y   AV   P -------------------------------------------------- 1. AC Milan       34  22   8   4  60  23  +37  74 2. FC Inter       34  20   6   8  60  38  +22  66 3. Napoli         34  20   5   9  54  34  +20  65 4. Lazio          34  18   6  10  46  32  +14  60 5. Udinese        34  18   5  11  59  37  +22  59 6. AS Roma        34  16   8  10  52  47   +5  56 7. Juventus       34  14  11   9  52  42  +10  53 8. Palermo        34  15   5  14  52  55   -3  50 9. Fiorentina     34  11  13  10  40  36   +4  46 10. Genoa         34  12   9  13  38  39   -1  45 11. Cagliari      34  12   8  14  42  42    0  44 12. Bologna *     34  11  10  13  34  46  -12  40 13. Chievo        34   9  12  13  32  35   -3  39 14. Parma         34   9  11  14  34  45   -9  38 15. Cesena        34   9  10  15  32  45   -7  37 16. Catania       34   9  10  15  33  47  -14  37 17. Sampdoria     34   8  11  15  27  39  -12  35 18. Lecce         34   9   8  17  40  60  -20  35 19. Brescia       34   7   9  18  28  44  -16  30 20. Bari          34   4   9  21  20  49  -29  21 Not: (*) Bologna'nın 1 puanı federasyon tarafından verilen ceza nedeniyle silinmişti.  */ -GOL KRALLIĞI-  34 haftası geride kalan ligde, gol krallığı yarışında da iki oyuncu zirveyi paylaşıyor. Sıralama şöyle: 1- Edinson Cavani (Napoli), Antonio Di Natale (Udinese) 26 gol 2- Samuel Eto'o (FC Inter) 20 gol 3- Marco Di Vaio (Bologna) 19 gol 4- Alessandro Matri (Juventus) 18 gol  5- Zlatan Ibrahimovic, Alexandre Pato (AC Milan) 14 gol 6- Robinho (AC Milan), Francesco Totti (AS Roma), Giampaolo Pazzini (FC Inter), Alexis Sanchez (Udinese) 12 gol -SERİE A'DA GELECEK HAFTA-  Ligde 35. haftanın programı şu şekilde:  30 Nisan Cumartesi: Cesena-FC Inter (TSİ 19.00), Napoli-Genoa (TSİ 21.45).  1 Mayıs Pazar: Catania-Cagliari (TSİ 16.00), Chievo-Lecce (TSİ 16.00), Fiorentina-Udinese (TSİ 16.00), AC Milan-Bologna (TSİ 16.00), Parma-Palermo (TSİ 16.00), Sampdoria-Brescia (TSİ 16.00), Bari-AS Roma (TSİ 21.45). 2 Mayıs Pazartesi: Lazio-Juventus (TSİ 21.45). 

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