-Aç köpekler sahibini yedi JAKARTA (A.A) - 06.09.2011 - Endonezya'da sahipleri tarafından iki hafta boyunca aç ve susuz bırakılan köpeklerin ''İntikamı'' feci oldu. Köpekler, iki haftalık tatilden sonra evine dönen sahiplerini yedi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, 50 yaşındaki Andre Lumboga, beslediği 7 köpeği evde bırakarak iki haftalık tatile gitti. Tatilden çarşamba günü dönen Lumboga'nın bavullarını pazartesi günü hala evin önünde gören bir komşusu, içeriden gelen kötü koku üzerine polisi aradı. Polis, içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Lumboga'nin kafatası mutfakta, gövdesi ise evin dışındaydı. Polis yetkilileri, Lumboga'nın ölümünden büyük ihtimalle köpeklerin sorumlu olduğunu çünkü hayvanların iki hafta boyunca aç kaldığını söyledi. Polis, Lumboga'ya ait ceset parçalarından başka evde iki köpeğe ait kemikler bulunduğunu da açıkladı.