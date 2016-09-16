Türk sinemasının efsanevi aktörü Tarık Akan bu sabah hayatını kaybetti. Akan'ın vefat haberi sosyal medya gündeminin de bir numarasına oturdu.

Tarık Akan için yapılan yorumlardan bazıları şöyle::

Nazım Hikmet Vakfı:

Sevgili arkadaşımız Tarık Akan,

16 Eylül 2016 Cuma sabahı aramızdan ayrılmıştır.

Sezgin Tanrıkulu:

Başarılı bir sanatçıyı,halkına bağlı bir eğitimciyi,

ülkesinin sorunlarına duyarlı bir yurttaşı;

Tarık Akan'ı kaybettik.

Başımız sağolsun..

Muharrem İnce:

Hababam Sınıfı'ndan, Yol'dan, Maden'den, Canım Kardeşimden, Silivri barikatlarından duruşuyla, oyunculuğuyla Tarık Akan geçti,ruhu şad olsun

Gökhan Öztürk:

Defalarca izlediğimiz ve yine izleyeceğimiz sıcacık filmlerin güzel aktörü Tarık Akan'a Allah rahmet eylesin.

Özge Mumcu Aybars:

Bazı insanlar hiç ölmeyecek gibi gelir. Tarık Akan'ın gidişine inanamadım.

Ece Özbaş:

Çok üzüldüm, çok. Tarık Akan gitmiş ya bu dünyadan...

Dilek:

Bu ülkenin gelmiş geçmiş en yakışıklı, en karizma, en adam gibi adamıydın. Mekanın cennet olsun Tarık Akan

İrfan Değirmenci:

Dimdik durdu hayatta. Hep halkının yanında olmayı seçti. Aç kapıyı Veysel Efendi, Damat Ferit gidiyor...

Hiç unutulmayacaksın Tarık Akan.

Murat Topsakal:

Tarık Akan nur içinde yat

Ayla:

Tek tek aramızdan ayrılıyorsunuz, mekanın cennet olsun Tarık Akan. Nurlar içinde uyu.

Ahmet Kılıçoğlu:

Gerçek sanatçı,şahsiyet sahibi,aydın ve yurtsever Tarık Akan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz

Emin Çapa:

Dünyadan bir güzel insan daha eksildi. Dimdik, onurlu, alçakgönüllü, haksızlığa karşı. Hoşçakal Tarık Akan

Hakan Önaydın:

Küçük çocukken annemin bana seslenmesi aklıma geldi:Hakan gel yavrum tv'de Tarık Akan'ın filmi var

Aydın Aksu:

Sadece büyük bir oyuncumuzu değil, büyük bir entelektüelimizi de yitirdik. Başımız sağolsun.

Serkan Özben:

Başımız sağolsun çok üzgünüz Hababam eksiliyor #TarıkAkan

Tarık Akan hakkında atılan tweetler şöyle: