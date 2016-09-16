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"Aç kapıyı Veysel Efendi, Damat Ferit gidiyor..."

Tarık Akan'ın vefatı sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu...

16 Eylül 2016 13:27

Türk sinemasının efsanevi aktörü Tarık Akan bu sabah hayatını kaybetti. Akan'ın vefat haberi sosyal medya gündeminin de bir numarasına oturdu.

Tarık Akan için yapılan yorumlardan bazıları şöyle::

Nazım Hikmet Vakfı:
Sevgili arkadaşımız Tarık Akan,
16 Eylül 2016 Cuma sabahı aramızdan ayrılmıştır.

Sezgin Tanrıkulu:
Başarılı bir sanatçıyı,halkına bağlı bir eğitimciyi,
ülkesinin sorunlarına duyarlı bir yurttaşı;
Tarık Akan'ı kaybettik.
Başımız sağolsun..

 

Muharrem İnce:
Hababam Sınıfı'ndan, Yol'dan, Maden'den, Canım Kardeşimden, Silivri barikatlarından duruşuyla, oyunculuğuyla Tarık Akan geçti,ruhu şad olsun

Gökhan Öztürk:
Defalarca izlediğimiz ve yine izleyeceğimiz sıcacık filmlerin güzel aktörü Tarık Akan'a Allah rahmet eylesin.

Özge Mumcu Aybars:
Bazı insanlar hiç ölmeyecek gibi gelir. Tarık Akan'ın gidişine inanamadım.

 

Ece Özbaş:
Çok üzüldüm, çok. Tarık Akan gitmiş ya bu dünyadan...

Dilek:
Bu ülkenin gelmiş geçmiş en yakışıklı, en karizma, en adam gibi adamıydın. Mekanın cennet olsun Tarık Akan

İrfan Değirmenci:
Dimdik durdu hayatta. Hep halkının yanında olmayı seçti. Aç kapıyı Veysel Efendi, Damat Ferit gidiyor...
Hiç unutulmayacaksın Tarık Akan.

Murat Topsakal:
Tarık Akan nur içinde yat

Ayla:
Tek tek aramızdan ayrılıyorsunuz, mekanın cennet olsun Tarık Akan. Nurlar içinde uyu.

Ahmet Kılıçoğlu:
Gerçek sanatçı,şahsiyet sahibi,aydın ve yurtsever Tarık Akan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz

Emin Çapa:
Dünyadan bir güzel insan daha eksildi. Dimdik, onurlu, alçakgönüllü, haksızlığa karşı. Hoşçakal Tarık Akan

Hakan Önaydın:
Küçük çocukken annemin bana seslenmesi aklıma geldi:Hakan gel yavrum tv'de Tarık Akan'ın filmi var

Aydın Aksu:
Sadece büyük bir oyuncumuzu değil, büyük bir entelektüelimizi de yitirdik. Başımız sağolsun.

Serkan Özben:
Başımız sağolsun çok üzgünüz Hababam eksiliyor #TarıkAkan

Tarık Akan hakkında atılan tweetler şöyle:

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Tarık AkanvefatVeysel Efendiaç kapıyısosyal medyaTwitter

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