Türk sinemasının efsanevi aktörü Tarık Akan bu sabah hayatını kaybetti. Akan'ın vefat haberi sosyal medya gündeminin de bir numarasına oturdu.
Tarık Akan için yapılan yorumlardan bazıları şöyle::
Nazım Hikmet Vakfı:
Sevgili arkadaşımız Tarık Akan,
16 Eylül 2016 Cuma sabahı aramızdan ayrılmıştır.
Sezgin Tanrıkulu:
Başarılı bir sanatçıyı,halkına bağlı bir eğitimciyi,
ülkesinin sorunlarına duyarlı bir yurttaşı;
Tarık Akan'ı kaybettik.
Başımız sağolsun..
Muharrem İnce:
Hababam Sınıfı'ndan, Yol'dan, Maden'den, Canım Kardeşimden, Silivri barikatlarından duruşuyla, oyunculuğuyla Tarık Akan geçti,ruhu şad olsun
Gökhan Öztürk:
Defalarca izlediğimiz ve yine izleyeceğimiz sıcacık filmlerin güzel aktörü Tarık Akan'a Allah rahmet eylesin.
Özge Mumcu Aybars:
Bazı insanlar hiç ölmeyecek gibi gelir. Tarık Akan'ın gidişine inanamadım.
Ece Özbaş:
Çok üzüldüm, çok. Tarık Akan gitmiş ya bu dünyadan...
Dilek:
Bu ülkenin gelmiş geçmiş en yakışıklı, en karizma, en adam gibi adamıydın. Mekanın cennet olsun Tarık Akan
İrfan Değirmenci:
Dimdik durdu hayatta. Hep halkının yanında olmayı seçti. Aç kapıyı Veysel Efendi, Damat Ferit gidiyor...
Hiç unutulmayacaksın Tarık Akan.
Murat Topsakal:
Tarık Akan nur içinde yat
Ayla:
Tek tek aramızdan ayrılıyorsunuz, mekanın cennet olsun Tarık Akan. Nurlar içinde uyu.
Ahmet Kılıçoğlu:
Gerçek sanatçı,şahsiyet sahibi,aydın ve yurtsever Tarık Akan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz
Emin Çapa:
Dünyadan bir güzel insan daha eksildi. Dimdik, onurlu, alçakgönüllü, haksızlığa karşı. Hoşçakal Tarık Akan
Hakan Önaydın:
Küçük çocukken annemin bana seslenmesi aklıma geldi:Hakan gel yavrum tv'de Tarık Akan'ın filmi var
Aydın Aksu:
Sadece büyük bir oyuncumuzu değil, büyük bir entelektüelimizi de yitirdik. Başımız sağolsun.
Serkan Özben:
Başımız sağolsun çok üzgünüz Hababam eksiliyor #TarıkAkan
Tarık Akan hakkında atılan tweetler şöyle: