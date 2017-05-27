Aç kapıyı, gir içeri; İstanbul Caz Festivali'nde bu yıl 'şarkılar konuşacak'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek İstanbul Caz Festivali, 4-20 Temmuz tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak. 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 20 farklı mekânında ağırlayarak farklı konser deneyimleri yaşatmayı hedefleyen festivalin, "Alametifarika" tarafından hazırlanan tanıtım kampanyası şarkıların birleştirici gücünden yola çıkarak tüm kentlileri festivale çağırıyor.

Festival afişleri, bugüne dek İstanbul Caz Festivali’ne konuk olmuş Özdemir Erdoğan, Nile Rodgers, Mercedes Sosa, Jane Birkin, Aynur Doğan, Eleftheria Arvanitaki, Mahsa Vahdat gibi sanatçıların farklı dillerden şarkılarının, umut dolu ve kucaklayıcı sözlerine yer verirken festivalin yirmi dört yıllık tarihinden farklı anlara da atıfta bulunacak.