-AB ziyareti iptal etti MOSKOVA (A.A) - 18.10.2011 - AB'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in bu hafta içinde yapacağı Brüksel ziyaretini tek taraflı iptal ettiği ileri sürüldü. Rus resmi haber ajansı İtar-Tass adını açıklamadığı kaynaklara dayandırarak yayımladığı haberde, Yanukoviç'in perşembe günü yapacağı Brüksel ziyaretinin AB tarafından iptal edildiğini duyurdu. Ukrayna'nın eski Başbakanı Yulya Timoşenko'ya 7 yıl hapis cezası verilmesine AB'den sert tepki gelmiş ve bunun AB-Ukrayna ilişkilerinin geleceğini olumsuz etkileyeceği Brüksel tarafından resmen ilan edilmişti.