T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB ziyareti iptal etti MOSKOVA (A.A)

18 Ekim 2011 15:24

-AB ziyareti iptal etti MOSKOVA (A.A) - 18.10.2011 - AB'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in bu hafta içinde yapacağı Brüksel ziyaretini tek taraflı iptal ettiği ileri sürüldü. Rus resmi haber ajansı İtar-Tass adını açıklamadığı kaynaklara dayandırarak yayımladığı haberde, Yanukoviç'in perşembe günü yapacağı Brüksel ziyaretinin AB tarafından iptal edildiğini duyurdu. Ukrayna'nın eski Başbakanı Yulya Timoşenko'ya 7 yıl hapis cezası verilmesine AB'den sert tepki gelmiş ve bunun AB-Ukrayna ilişkilerinin geleceğini olumsuz etkileyeceği Brüksel tarafından resmen ilan edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24