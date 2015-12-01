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Dünya

AB'yle anlaşma sonrası 1300 göçmen gözaltına alındı

Uluslararası Af Örgütü: Bu anlaşma AB'nin vicdanına kirli bir leke olarak düşmüştür

01 Aralık 2015 09:19

Haftasonu Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Brüksel'deki göçmen krizi zirvesinde Avrupa Birliği ve Türkiye'nin işbirliği konusunda uzlaşmasından bir gün sonra, Türkiye sahillerinden Yunan adalarına gitmeye çalışan 1300 göçmen gözaltına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na şişme botlarla geçmeyi planlayan göçmenlerin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanların büyük kısmının Suriyeli, Iraklı ve Afgan oldukları da belirtildi. Operasyonda insan kaçakçılarının da gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Davutoğlu'nun katıldığı AB zirvesinde, işbirliği karşılığında AB Türkiye'yle ilişkilerini 4 temel alanda geliştirme taahhüdü vermişti:

- AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması
- 3 milyar Euro finansal destek
- Türkiye vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize serbestisi
- 400 bin Suriyeli mültecinin yasal yollarla AB'ye alınması

AB'nin sunduğu bu üç taahhüdün hayata geçirilmesi ise Türkiye'den talep edilen konulara bağlı:

Her ne kadar anlaşmanın pek çok noktasının diplomatik bir dille yazıldığı ve kasten muğlak bırakıldığı ifade edilse de, Türkiye'de bireysel özgürlükler ve ifade özgürlüğü alanlarındaki endişelerin AB tarafından bir kenara itildiği eleştirileri de yapıldı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, "Bu anlaşma AB'nin vicdanına kirli bir leke olarak düşmüştür" yorumunu yaptı.

 

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