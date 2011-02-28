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Dünya

AB’yi seçim süreci endişesi sardı

Füle, Türkiye’deki seçimlerin AB sürecine zarar vermesinden kaygılandığını söyledi.

28 Şubat 2011 02:00

T24 - Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye’deki seçimlerin AB sürecine zarar vermesinden kaygılandığını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın günü Brüksel’e yapacağı ziyaret öncesi Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye’nin Kuzey Afrika devletleri için “iyi bir örnek ve ilham kaynağı” olduğunu söyledi. Türkiye’de AB ile ilgili hayal kırıklığının büyümesinin kendisini üzdüğünü söyleyen Füle, “Yapılacak olan seçimlerle ilgili endişelerim var” şeklinde konuştu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 


Kuzey Afrika’ya örnek

ANKA’nın haberine göre Avusturya gazetesi Salzburger Nachrichten’e verdiği özel bir mülakatta Stefan Füle, “Türkiye, Kuzey Afrika devletleri için iyi bir örnek ve ilham kaynağıdır. Bu ülkeleri reform sürecinde desteklemek için Türkiye, AB ile birlikte önemli bir rol oynuyor” dedi. Füle, konuşmasına şöyle devam etti:

“On gün önce İstanbul’dayken bu mesele için büyük bir sorumluluk duyduklarını hissettim. Türkiye, sadece İslam’ın ve demokrasinin birlikte var olduğu bir ülke değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ile de özel bir ilişki içinde.”
 
AB kaynakları Milliyet’e Füle’nin “Seçimle ilgili endişelerim var” sözüyle seçim döneminde AB sürecinin zarar görmesi olasılığını kastettiğini belirtti.



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