'AB'yi istiyorsanız bekleyeceksiniz'

T24 - Avrupa Birliği ile ilgili Reuters haber ajansından, "Avrupa Birliği (AB) kendi iç yapısal reformları ve ekonomik sorunlarıyla çok meşgul olduğu için üye olmak isteyen ülkelerin uzun süre beklemeyi göze almaları gerekiyor" yorumunda bulunuldu.



Ajansın siyasi yorumculara dayanarak verdiği haberde, AB içi anlaşmazlıklar, bazı adayların AB ülkeleriyle yaşadığı sorunlar, Lizbon Anlaşması'nın gereği olan reformların uygulanması ve ekonomiye odaklanma gibi konular nedeniyle genişleme sürecinin askıya alınma olasılığının yüksek olduğu görüşüne yer verildi.



Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Daniel Korski, "Yakın gelecekte Avrupa Birliği epey kendi kendisiyle meşgul olacak. AB liderlerinin birçoğu genişlemenin yararını görmüyor" dedi.



AB'nin bekleme odasındaki ülkeler



AB üyeliğine aday olan ülkeler arasında Türkiye, İzlanda, Arnavutluk ve 2004'de üye olan Slovenya dışındaki bütün eski Yugoslavya cumhuriyetleri bulunuyor.



İzlanda ve Hırvatistan 2012'de üye olmayı umuyor. Adaylar, üye olabilmek için AB standartları çerçevesinde gerekli her türlü ekonomik ve siyasi reformu uygulamaya koymak ve yasalarını AB ile uyumlu hale getirmek zorunda bulunuyor.



Kamuoyu yoklamalarına göre, AB vatandaşları yoksul ülkelerin üyeliğe alınmasının maliyetinden endişe duyuyor. Bazı AB liderleri de genişlemeye çok az ilgi gösteriyor.



Makedonya'nın üyelik konusundaki ümitleri, adıyla ilgili olarak Yunanistan ile arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla azalırken, Hırvatistan hala Slovenya ile arasındaki sınır anlaşmazlığını çözmeye çalışıyor.



İzlanda'nın ümitleri ise Britanya ve Hollanda ile arasındaki borç anlaşmazlığı nedeniyle askıya alınmış durumda.



Sırbistan ümitleri, AB'nin vatandaşlarına vizeyi kaldırması ve AB ile bir ara ticaret anlaşmasını serbest bırakmasıyla arttı. Vizesiz seyahat anlaşmasından Karadağ ve Arnavutluk vatandaşları da yararlanıyor.



Bununla birlikte Sırbistan'ın üyeliğinin, Lahey'deki eski Yugoslavya ile ilgili savaş suçları mahkemesiyle işbirliği yapıp yapmamasına da bağlı olduğuna işaret ediliyor.