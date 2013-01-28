AB'yi ırkçılık korkusu sardı

AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığının siyasetteki temsilcilerinin tavan yaptığı uyarısında bulundu.

Malmström, düzenlediği basın toplantısında, "2'inci Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı siyasi hareketler parlamentolarda bu derece temsil edilmemişti. Bazı ülkelerde seçilmiş neo-Naziler bile var" dedi.

Cecilia Malmström, mevcut trendin devamı halinde aşırı sağın gelecek yıl gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde daha da güçleneceğini belirterek "Bunun Avrupa projesi için ne anlama geldiğini küçümsememeliyiz" ifadesini kullandı.

Irkçı ve yabancı düşmanı siyasi partilerin şiddet olayları ya da terör saldırılarından doğrudan sorumlu olmasalar da ideolojik motifli şiddetin beslendiği zemini hazırladıklarını belirten Malmström, herkesi bu tür propogandalara karşı durmaya, nefreti ve yabancı düşmanlığını teşvik eden siyasi söylemleri kınamaya çağırdı.

Malmström, "Avrupa'da ideolojik motifli şiddetin altyapısını hazırlayan popülist ve demogojik propaganda meselesini çözmeden şiddet içeren aşırılığı yenemeyiz" tespitinde bulundu.

Bu arada AB Komisyonu'nun öncülüğünde, aşırı sağ terör ve şiddetin önlenmesi için kurulan radikalleşmeyle mücadele ağı, AB üyesi ülkelere diaspora toplumlarla diyaloğun artırılması, internette şiddet propagandasına erişimin engellenmesi, okullarda ve hastanelerde bilgilendirici çalışmalar yapılması gibi tavsiyelerde bulundu.