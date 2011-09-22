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Dünya

AB'yi ikiye bölen Schengen kararı

Avrupa Birliği'nin (AB) en yeni iki üyesi Romanya ve Bulgaristan'ın serbest dolaşım bölgesi...

22 Eylül 2011 03:00

T24 - Avrupa Birliği'nin (AB) en yeni iki üyesi Romanya ve Bulgaristan'ın serbest dolaşım bölgesi Schengen'e katılımı Hollanda ve Finlandiya'nın vetosuna takıldı.

Brüksel'de bugün gerçekleştirilen AB içişleri bakanları toplantısında da ikna edilemeyen Hollanda ve Finlandiya, yolsuzluk ve organize suçla mücadelede yeterli gelişim gösteremedikleri gerekçesiyle Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine alınmasına karşı çıktı.

Böylece Rumen ve Bulgar vatandaşların Avrupa'daki serbest dolaşım bölgesi Schengen içinde vizesiz seyahat hayalleri de suya düştü. 

AB Dönem Başkanı Polonya'nın İçişleri Bakanı Jerzy Miller, 2007 yılında AB üyesi olan her iki ülkeye de koşulları yerine getirmesi halinde Schengen'e katılacağı sözü verildiğini hatırlatarak, verdikleri sözü tutamadıklarını belirtti.

Miller, bu durumun üye ülkeler arasındaki güvenle ilgili üzücü sonuçlara yol açmakta olduğunu söyledi.


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