-AB, YENİ YARDIM GEMİLERİNDEN ENDİŞELİ BRÜKSEL (A.A) - 10.07.2010 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, "Gazze'ye insani yardım taşıyan yeni gemilerin yola çıkacağı haberlerinden endişe duyduğunu" bildirdi. Ashton, yazılı açıklamasında, "İlgili tüm taraflara özellikle bu dönemde sakin olmaları ve teenniyle hareket etmeleri çağrısı yapmak isterim. AB, Gazze'deki abluka politikasının sona erdirilmesi ve halkın sıradan yaşantısını sürdürmesine müsaade edilmesi için uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. Tansiyonun yükselmesinden ve gereksiz çatışmalardan kaçınılmalıdır" dedi. Libya'daki "Kaddafi Uluslararası Yardım ve Kalkınma Derneği", Gazze'ye 2 bin ton ilaç ve gıda maddesi taşıyan Moldova bayraklı Amalthea gemisinin kısa süre içinde Yunanistan'dan hareket edeceğini açıklamıştı. Bu arada İsrail'in Haaretz gazetesi, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a mektup gönderen İsrail'in, uluslararası toplumun Libya'ya baskı yaparak yardım gemisinin Gazze'ye hareket etmesini engellemesini talep ettiğini duyurdu. Merkezi Brüksel'de bulunan "Gazze Kuşatmasını Sonlandırmak İçin Avrupa Kampanyası" adlı sivil toplum insiyatifi, hafta başında yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım götüren gemilere 31 Mayısta uluslararası sulardaki kanlı İsrail saldırısına rağmen, hazırlıkları süren ikinci filoya katılmak için 9 binden fazla gönüllünün başvurduğunu bildirmişti. Avrupa ülkelerinden 7 geminin katılacağı Gazze'ye Özgürlük Filosu 2'nin "gönüllü ve gemi sayısıyla İsrail'i şaşırtacağı" savunan kuruluş, daha önce ağustos başında yola çıkması planlanan gemilerin hareketinin, yoğun başvuru nedeniyle birkaç gün ertelendiğini belirtmişti.