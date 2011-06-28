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Dünya

ABYEİ'YE BARIŞ GÜCÜ ASKERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

28 Haziran 2011 12:55

-ABYEİ'YE BARIŞ GÜCÜ ASKERİ  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 28.06.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Sudan'ın tartışmalı Abyei bölgesine 4 bin 200 kişilik Etiyopyalı barış gücü askeri göndermeye karar verdi. BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından hazırlanan ve BM barış gücü askerlerinin 6 aylık geçici bir süre için Abyei bölgesine konuşlanmasını öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Karara göre BM, Abyei için geçici güvenlik gücü (UNISFA) adıyla yeni bir barış gücü oluşturmuş oldu.  Kararın Kuzey ve Güney Sudan arasında, tartışmalı Abyei bölgesinin silahsızlandırılması için bir hafta önce Addis Ababa'da imzalanan anlaşmanın uygulanması amacıyla kabul edildiği bildirildi.

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