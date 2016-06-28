AB'ye 'yeni ivme' kazandıracak öneriler



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi'yi Berlin'de ağırladı. Üçlü, İngiltere'de yapılan referandumla AB'den çıkma kararı alınması sonrasında, AB'nin gelişmeye devam etmesi yönünde atılacak adımları görüştü.

Başbakanlık'ta görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenleyen üç lider, Almanya, Fransa ve İtalya'nın Avrupa Birliği'ne 'yeni bir ivme' kazandıracak öneriler hazırladığını kaydettiler. Hollande, İngiltere'nin ayrılmasından sonra hiç zaman kaybedilmeden Birlik'in yeniden organize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel, üç ülkenin ortak girişimiyle Euro Bölgesi içinde güvenlik, istihdam ve gençlere yönelik öneriler sunulacağını kaydetti. Merkel, Eylül ayına kadar terörle mücadele, yeni istihdam alanları açılması ve ekonomik büyüme gibi alanlarda somut önlemler üzerinde çalışılacağını ifade etti.

Liderler, önerilerin 27 Birlik üyesi tarafından gelecek aylarda görüşüleceğini belirttiler. Önerilerin Salı günü Brüksel'de başlayacak 2 günlük AB Zirvesi'nde aktarılacağı belirtildi.