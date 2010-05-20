'AB'ye uyum çalışmaları yatırımcıyı Türkiye'den uzaklaştırıyor'

T24- AB'ye uyum çalışmaları çerçevesinde sanayiye çok ağır standartlar getirildiğini ve bu durumdan en çok kimya sanayinin etkilendiğini dile getiren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yeni Başkanı Şerafettin Aşut, "Bu standartlar yatırımcıyı ülkemizden uzaklaştırıyor" değerlendirmesini yaptı.



Dünya gazetesinin haberine göre, Başkan Şerafettin Aşut, gerek tüketim ve üretim, gerekse ithalat ve ihracat boyutlarında, Türk kimya sektörünün hızlı bir şekilde büyüdüğünü anlatarak, "Kimya sektörüne ilişkin ihracat toplam ihracatın yüzde 10'unu oluşturuyor. Belirli sıkıntılarımızın çözümlenmesi halinde bu rakam yüzde 20'lere taşınabilir" dedi. AB uyum sürecinin sanayide önemli düzenlemeleri beraberinde getirdiğini anlatan Aşut, kimya sanayinin ise bu uyum sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığına dikkat çekti. "Bu noktada çevre ile ilgili mevzuattan kaynaklanan hantallıklar ve yavaşlık kimya yatırımlarının Türkiye'den kaçmasına neden oluyor" diyen Aşut, dengeli bir politika takip edilmesi gerektiğini, çevre korunurken yatırımlara engel olunmaması gerektiğini söyledi.

Çevreye saygılı üretim ya da iş güvenliği ile sağlığını yatırımcıların da önemsediğini ancak Avrupa'nın üzerinde ağır standartları da uygulamakta zorlandıklarını belirten Aşut, "Bir Hindistan ya da Pakistan olmak istemiyoruz ama arada bir yerlerde olmalıyız" dedi. Bu noktada Çevre Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı'ndan kolaylık sağlamalarını beklediklerini kaydeden Aşut, aksi halde yatırımcıyı ülkeden kaçırmış olacaklarına dikkat çekti.



Yatırımı Ortadoğu ve Afrika'ya kaçırır



AB ülkelerinde çevreye yönelik yatırımların hükümet tarafından desteklendiğini anlatan Aşut, Türkiye'de de böyle bir uygulama beklediklerini söyledi. Bu yöndeki yatırımların maliyetlerinin çok yüksek olduğuna işaret eden Aşut, şunları söyledi: "Bizler çevreyi kirleterek, işçi sağlığını göz ardı ederek bir gelişme sağlamak istemiyoruz ancak maliyetlerimiz çok artıyor ve rekabet gücümüz azalıyor, sıkıntı yaşıyoruz. Sanayicimiz aniden sıkı kurallar içine girince çıkmaza girdi ve sıkıntı yaşadı. Sektörümüzün hammadde sorunu yok. Teknoloji geliştirmede sıkıntı yaşamıyor, ihracata yönelik bilgi birikimi var ama AB uyum sürecinde şart koşulan AB ülkelerinde dahi uygulanmayan ağır standartlarda zorlanıyor. Buda sektörün yavaş yavaş yeni yatırım bölgeleri olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarına yöneleceğini gösteriyor."