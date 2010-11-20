-AB'YE TÜRKİYE'Yİ TÜM SÜREÇLERE DAHİL ETME ÇAĞRISI LİZBON (A.A) - 19.11.2010 - NATO devlet ve hükümet başkanları İttifak'ın gelecek 10-15 yılını şekillendirecek yeni stratejik konsepti onayladı. NATO'nun gelecek 10-15 yılını şekillendirecek belgede NATO-AB işbirliğinin ilerletilmesi ve ''stratejik ortaklık'' için AB'nin Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. Belgede, AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerinin (Türkiye, Norveç ve İzlanda) AB misyonlarına önemli katkı yaptığı vurgulanarak, ''NATO ve AB arasında stratejik ortaklık için AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerinin bu çabalara bütünüyle katılımı elzemdir'' denildi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin ısrarlı talebiyle metne giren bu ifadenin, Türkiye'nin Avrupa Savunma Ajansı'na ortak üyeliği, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'na dahil olması ve operasyonlarda karar mekanizmasına katılım beklentilerini yansıttığını kaydetti. Belgede, ''NATO'nun AB ile stratejik ortaklığı, karşılıklı tam açıklık, şeffaflık, tamamlayıcılık, her iki kurumun yetki ve kurumsal bütünlüğüne saygı ruhu içinde bütünüyle güçlendirmek istediği'' ifade edildi. NATO'nun 5'inci maddesi olan kollektif savunmayı güçlendiren ifadelere yer verilen belgede, ''NATO üyeleri saldırılara karşı daima birbirine yardım edecek'' denilerek, bu taahhüdün ''güçlü ve bağlayıcı'' olduğu vurgulandı. -NÜKLEER CAYDIRICILIK POLİTİKASI SÜRÜYOR- ''Nükleer ve konvansiyonel kapasitelerin uygun karışımına dayalı vazgeçiricilik, genel stratejimizin temel unsurudur'' ve ''nükleer silahlar var oldukça, NATO nükleer ittifak olarak kalmayı sürdürecektir'' ifadelerinin de yer aldığı NATO belgesinde, nükleer caydrıcılık politikasının sürdürüleceğine işaret edildi. NATO'nun herhangi bir ülkeyi tehdit olarak göstermemesi gerektiğini vurgulayan Türkiye, bu görüşünün belgeye yansımasını sağladı. Yeni stratejik konseptte, ''İttifak, hiçbir ülkeyi düşman olarak değerlendirmez. Fakat kimse, herhangi bir üyesinin güvenliği tehdit edildiğinde, NATO'nun kararlılığından şüphe duymamalıdır'' denildi. Onaylanan yeni stratejik konseptle birlikte NATO, balistik füzeler ve siber saldırı gibi 21'inci yüzyılın tehditlerine göre yeni yeteneklerin geliştirilme iradesini gösterdi. Belgede siber saldırıların daha sık ve daha organize yaşanmaya başlandığı ve hükümetlere, iş dünyasına, ve kritik altyapılara daha ağır maliyet verdiği tespiti yapılarak, bunların bellli bir aşamadan sonra NATO üyelerinin refah, güvenlik ve istikrarının tehdit edebileceği uyarısında bulunuldu.