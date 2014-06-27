AB'ye Türkiye karşıtı başkan

Brüksel'deki zirvede bir araya gelen AB üyeleri İngiltere ve Macaristan'ın itirazlarına rağmen Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker, AB Komisyonu Başkanılığı'na önerdi. 28 üye ülkeden 26'sının desteğini alan Juncker 16 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'ndan onay almasının ardından selefi Jose Manuel Barroso'nun koltuğuna oturacak. 59 yaşında olan Lüksemburg eski Başbakanı ve Euro bölgesi eski Başkanı olan Juncker, Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakmıyor.

'Twitter'ı yasaklayanın AB'de yeri yok'



Juncker geçen ay katıldığı bir televizyon programında, "Twitter'ı yasaklayanların Avrupa Birliği'nde yeri yok" demişti. Juncker, AB Komisyon Başkanı olması halinde 5 yıl boyunca Türkiye'ye tam üyelik kapılarını kapatacağını söylemişti.

Jean-Claude Juncker, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in 1999 yılında Helsinki'de yapılan zirvede Türkiye'ye adaylık statüsü vermekle tarihi bir hata işlediğini de savunuyor.

İngiltere'ye rağmen başkan



Uzun süre Juncker'in adaylığını engellemek için mücadele eden İngiltere Başbakanı David Cameron, söz konusu ismin AB Komisyonu Başkanı olması halinde, ülkesinin birlikten ayrılabileceği tehdidinde bulunmuştu.

İngiliz basını da, Juncker'in zaman zaman "kahvaltıda bile konyak" içtiğini ve alkol alışkanlıklarının Avrupa Birliği çevrelerinde endişeye yol açtığını iddia etmişti.

376 oy gerekiyor



AB Zirvesi'nin nitelikli çoğunlukla önerdiği Juncker'in, AB Komisyonu Başkanı olarak atanması için AP üyelerinin yarısından bir fazlasının oyunu alması gerekiyor.

Bu da Juncker'in 751 AP üyesinden 376'sının oyunu alması gerektiği anlamına geliyor.