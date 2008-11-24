AB’ye rağmen Borpower AB pazarında

Nanoteknolojik bor ürünleri üreten Türk teknoloji firması, Avrupa Birliği'nin (AB) bor madenini, "üremeye olumsuz etkili toksik madde" listesine alma kararına rağmen Avrupa pazarına açılıyor.



NNT Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Anıl Akın, borpower teknolojisini İngiltere pazarına sunmuş bulunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Akın, AB Komisyonunun bu kararının yasal dayanağının olmadığını öne sürdü.



Karara rağmen firmalarının bilimsel atılımlarına devam ettiğini anlatan Akın, şunları kaydetti:



"Nanoteknoloji Bor Ürünleri A.Ş. son günlerde bilimsel alanda dünyada ilklere imza atmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Uluslararası platformda nanoteknoloji adına büyük yenilikler üreten şirketimiz, en önemli gelişmeyi bor kristallerini 0,5 nanometre gibi küçük ölçeklerde üretmeyi başararak elde etmiştir."



Akın, ürettikleri bor türevinin insan sağlığına hiç bir zararı olmadığını, aksine tıpta da birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini iddia ederek, "Kimyasal hiçbir özelliği olmayan, aynı zamanda insan sağlığı ve çevre için hiçbir zarar riski taşımayan yüzde 100 inert (başka maddeler ile kimyasal reaksiyona girmeyen maddeler) bu nano yapılı bor türevi, tıpta suni kemik yapımında ve kan hastalıkları tedavisinde dahi kullanılabilen özellikte bir malzemedir" dedi.



Cumhur Anıl Akın, AB kararına rağmen şirketlerinin yüksek teknolojik ürünlerini dünya pazarına sunmanın ülke adına gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Şirketimiz NNT Nanoteknoloji Bor Ürünleri AŞ'nin geliştirdiği yüksek teknolojik bor uç ürünlerini kapsamayan bu karar sonrası, şirketimiz geçtiğimiz günlerde ülkemiz adına sevindirici bir gelişmeye imza atmıştır. Londra'da yaptığımız büyük açılış ile Borpower teknolojisini İngiltere pazarına sunmuş bulunmanın gururunu yaşamaktayız. Açılışa Türkiye'nin İngiltere'deki üst düzey yetkilileri, İngiltere'nin önde gelen bilim, ticaret, medya ve motor sporları camiasından ünlü simalar katılmışlar ve Türk teknolojisini ayakta alkışlamışlar."

