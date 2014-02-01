AB’ye ikiyüzlülük suçlaması



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) Ukrayna kriziyle ilgili olarak sert bir dille eleştirdi ve ikiyüzlülük suçlamasında bulundu.

“Neden hükümet binalarını işgal edenler, polise saldıranlar ya da ırkçı, antisemitist Nazi sloganları atanlar kınanmıyor?” diyen Lavrov, “Neden AB ülkelerinde bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında soruşturma başlatılırken Ukrayna'dakiler AB tarafından cesaretlendiriliyor?” şeklinde sözlerini sürdürdü.

AB ile birlikte NATO'ya da eleştirilerde bulunan Lavrov, AB ve NATO'nun Ukrayna'ya dış politikası konusunda seçme şansı bırakmadığı, sadece kendi fikirlerini empoze etmeye çalıştıklarını söyledi. Lavrov ayrıca Uknayna yönetiminin tırmanan şiddet olaylarında özgürlükleri kısıtlama hakkı olduğunu da savundu.

Şiddete son çağrıları

NATO Genel Sekreteri Ander Fogh Rasmussen de AB ve Ukrayna yönetimine şiddeti sona erdirmeleri çağrısında bulunarak her ülkenin ister ekonomik isterse de askeri alandaki müttefiklerini kendi belirleme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Konferansa katılan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Washington'ın Avrupa yanlısı göstericileri desteklediğini belirtti ve bu mücadelede AB ve ABD'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu söyledi. Kerry, Ukraynalıların çoğunun güvenli ve refah içindeki bir ülkede özgürce yaşamak istediğini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank – Walter Steienmeier, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e muhalefete verdiği sözleri bir an önce kapsamlı bir şekilde hayata geçirmesi çağrısında bulundu. Steinmeier, aksi halde geriye tek bir çıkış yolu kaldığını sözlerine ekledi.

"Askeri müdahale ihtimal dahilinde"

Öte yandan Ukrayna'daki muhalif liderlerden Arseni Yazenyuk, Ukrayna'daki protestolara ordunun müdahalesini ihtimal dahilinde gördüklerini söyledi.